Запашный сообщил подробности смерти эквилибристки цирка на Вернадского Запашный: артистка цирка перед смертью потеряла сознание за кулисами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эквилибристка Влада Морозова перед смертью потеряла сознание за кулисами, пока шоу еще продолжалось, написал в своем Telegram-канале гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, сообщения, что артистка скончалась перед выступлением не являются правдой.

Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала 17.00 часового спектакля! Владу из цирка увезли в 20.37 и она еще была жива, — заявил Запашный.

Кроме этого, гендиректор цирка на Вернадского опубликовал видео, на котором эквилибристка появляется в одном из трюков. О причинах проблем со здоровьем артистки Запашный ничего не сообщил.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал информацию, что 22-летняя эквилибристка Большого Московского цирка умерла прямо перед выступлением. По их словам, девушка сначала потеряла сознание, а затем впала в кому. Бригада скорой помощи попыталась реанимировать цирковую артистку, однако она скончалась по дороге в больницу, говорилось в сообщении. Согласно одной из версий, эквилибристка весила всего 40 кг и принимала лекарства для похудения, действие которых могло привести к трагедии, передавал канал. Официальная причина смерти неизвестна.