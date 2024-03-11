Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале поделилась новым видео из большого вольера с пандой Катюшей. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?
Как просыпается Катюша после активных занятий
На опубликованных кадрах запечатлено, как Катюша спит вместе со своей мамой Диндин на кровати из бревен в большом вольере. В какой-то момент маленькая панда пробуждается и пытается освободиться из объятий матери, цепляясь когтями за доски.
«Ребенок утром примерно часик был активен после уборки и сейчас тихонько просыпается», — подписала видео директор столичного зоопарка.
Также Акулова показала кадры, как Катюша весело бегает по вольеру и играется с Диндин.
«У Катерины хорошее настроение, хорошего всем вечера!» — написала руководитель зоосада.
Подписчики Светланы Акуловой в комментариях отмечали, что Катюша хотела пробежать мимо мамы и повеселиться после закрытия зоопарка, но Диндин остановила ее.
«Хотела резво пробежать мимо мамы, а не получилось, мамка остановила»;
«Выспалась за день, теперь игры начались, как у детей, к вечеру не уложить»;
«Катюшка весело скачет. И как же счастлива Диндин. Ее мечта о выходе дочки в большой вольер сбылась», — писали пользователи Сети.
Когда Катюшу впервые показали посетителям зоопарка
8 марта пресс-служба Московского зоопарка сообщила, что посетители впервые смогли увидеть панду Катюшу в большом вольере.
«8 марта стал первым днем, когда посетители Московского зоопарка смогли увидеть панду Катюшу в большом внутреннем вольере павильона „Фауна Китая“ — сразу после открытия зоопарка. Малышка сейчас проводит все время со своей мамой Диндин, которая иногда может отойти поодаль, однако всегда готова подойти к дочери по мере необходимости», — говорилось в сообщении.
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: moscowzoo
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: t.me/svetlanaakulova1
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: t.me/svetlanaakulova1
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Первый показ панды Катюша и открытие павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке
Посетителям зоосада напомнили, что панды могут спать или укрыться за бревнами, поэтому не всегда они доступны для обзора.
«Также важно учитывать, что — как и с другими животными Московского зоопарка — нет гарантии их обзора их активности в каждый конкретный момент. Панды могут спать, могут укрыться за бревнами и камнями, могут уйти во внутренние помещения. Животные ведут себя согласно своему настроению и биоритмам, что совершенно нормально. Их физическое и психологическое благополучие — основной приоритет Московского зоопарка», — отметили в пресс-службе учреждения.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что первые полгода маленькая панда жила в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда она начала активно себя вести, то ее пустили в большой вольер.
«Он полностью безопасен для маленькой панды, есть всё необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн», — объяснил градоначальник.