Гигантские крысы в Москве: фото, откуда появились, опасны ли для людей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Биолог Павел Глазков в беседе с NEWS.ru объяснил, что крупные крысы, которые были замечены в Москве, попали в Россию из Китая. Что об этом известно, как с ними бороться?

Где москвичи обнаружили больших крыс

Telegram-канал «Москва с огоньком» 10 марта опубликовал видеозапись, где видны крупные крысы, которые бегают по снегу рядом с подъездом дома № 4 на Кунцевской улице российской столицы.

«Около подъезда на Кунцевской, 4, живут огромные крысы», — подписали кадры авторы канала.

Также стаю грызунов обнаружили жители подмосковных Химок на Ленинском проспекте рядом с домом № 11. Очевидцы насчитали более 20 крыс в одном месте, которые скопились рядом с мусорным контейнером.

Что рассказал биолог о московских грызунах

По словам Глазкова, крупные крысы в Москве являются представителями вида, который был завезен в Россию из Китая. Частое появление их на поверхности может быть связано с холодами, отметил специалист.

«В России крысы обитают уже более века. У нас сначала жили черные крысы, которые попали в страну через торговый флот, корабли. Их родиной считается Индия. После их выдавили более крупные по размерам серые крысы, или „пасюки“, которые попали к нам из Китая», — заявил биолог.

Глазков объяснил, что данный вид крыс обладает высоким интеллектом и хитростью, поэтому вытравить их очень сложно, хотя борьба в этом направлении в столице идет постоянно.

«Порой они действительно могут быть больших размеров, но больше своего биологического они не вырастут. Отрава и ловушки против них эффективны, но этого недостаточно. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу, чтобы полностью избавиться от грызунов», — резюмировал он.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказывал, что крысы — это естественный резервуар многих инфекций, которые опасны для человека. Эти грызуны быстро приспосабливаются к средствам борьбы с ними, в частности к ядовитым приманкам.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие инциденты были в Москве и Подмосковье с крысами

12 января Telegram-канал SHOT опубликовал видео, как крупная крыса бегает по натяжному потолку в одной из квартир ЖК «Люберцы» на улице Озерной. По информации источника, местные жители на протяжении долгого времени жалуются в УК и застройщику о нашествии грызунов, которые постоянно встречаются им на лестничных клетках и даже врезаются в ноги.

«Грызуны уже несколько месяцев терроризируют жителей дома. А некоторые крысы и вовсе не боятся людей — даже врезаются им в ноги на лестничной клетке и торопятся дальше по своим делам. Накануне „барабанный перестук“ от мелких лапок над натяжным потолком мешал спать жителям одной из квартир на 11-м этаже», — говорилось в публикации.

16 декабря 2023 года в одном из магазинов «Азбука вкуса» в Москве покупатели заметили на прилавках крысу. После этого супермаркет закрыли для обработки от грызунов и насекомых.

«Мы очень расстроены случившимся, впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. Провели внутреннее расследование и выяснили, что грызун попал в магазин через центральный вход: в здании, где находится магазин и другие заведения, велась чистка снега на крыше и обработка от грызунов — это и спровоцировало проникновение», — пояснили тогда в пресс-службе.

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