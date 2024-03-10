Мать погибшей в цирке Запашных эквилибристки назвала причину смерти дочери Мать погибшей эквилибристки Морозовой: дочь была трудоголиком

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Влада Морозова

Мать погибшей в цирке братьев Запашных эквилибристки Влады Морозовой Наталья Кузьминичева уверена, что дочь умерла из-за нагрузки на сердце. Об этом она сказала в интервью aif.ru. При этом она подтвердила, что 22-летняя артистка принимала препараты для контроля веса, но могла рассчитывать дозировку.

Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: «Мама, я очень сильно устала». У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало, — сказала Кузьминичева.

Мать артистки добавила, что Влада принимала препараты для контроля веса, так как в детстве ее называли полненькой. Экспертиза подтвердила наличие диуретика в организме. Но Кузьминичева считает, что ее дочь не была одержима этой идеей и могла разумно использовать медицинские препараты.

9 марта стало известно о смерти эквилибристки Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Влады Морозовой. Утверждалось, что Морозова скончалась перед выступлением — сначала она потеряла сознание, а затем впала в кому. Медики не смогли ее спасти.