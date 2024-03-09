В Москве 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением «112»: эквилибристика цирка на Вернадского умерла перед выступлением в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая эквилибристка Большого Московского цирка на проспекте Вернадского умерла прямо перед выступлением, пишет Telegram-канал «112». По имеющейся информации, девушка сначала потеряла сознание, а затем впала в кому.

Бригада скорой помощи попыталась реанимировать 22-летнюю девушку, однако она скончалась по дороге в больницу, говорится в сообщении. Согласно одной из версий, артистка весила всего 40 кг и принимала лекарства для похудения, действие которых могло привести к трагедии. Официальная причина смерти неизвестна, выясняются обстоятельства инцидента.

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