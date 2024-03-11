Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, головные боли, недомогание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 11 марта, составляет 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитные возмущения завтра, какие были вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 11 и 12 марта

По прогнозам ученых, сегодня в течение дня уровень геомагнитных колебаний достигнет значения Kp 3, что характерно почти для полного магнитного штиля.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») предупредили, что 11 марта геомагнитное поле может находиться в неустойчивом состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 11 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле — возможно, неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — сообщается в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

Во вторник, 12 марта, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Что за вспышки были на Солнце

Активная область Солнца 3599 выходит на пик своей активности, заявили эксперты из Института космических исследований РАН.

«За последние два дня область достигла высшего уровня сложности (так называемый уровень бета-гамма-дельта), а также произвела около 10 солнечных вспышек, в том числе две вспышки уровня M», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые обратили внимание, что сейчас сохраняются риски выхода солнечной активности на более высокие уровни, в частности, на вспышки высшего балла X. Это связано с тем, что в центре 3599 продолжает накапливаться энергия, хотя и с умеренным темпом.

«Предположительно, за два-три дня здесь может быть накоплен запас, достаточный для вспышек уровня X1-X2. Возможность формирования здесь по-настоящему крупных событий, уровня X5 и выше, оценивается как практически невероятная», — пояснили ученые.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, что геомагнитные возмущения оказывают влияние на здоровье человека, потому что происходящие в нервной системе процессы связаны с электрическими импульсами.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — заявил медик.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь придерживаться здорового образа жизни и сильно не нагружать организм.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — уточнил врач.

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