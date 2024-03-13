Что известно о возвращении Лолиты на ТВ после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская впервые предстала на публике после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Она появилась на пресс-завтраке премии телеканала МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru. Какие новости об этом известны, что сказала исполнительница?

Что известно о возвращении Лолиты на МУЗ-ТВ

14 июня Лолита вместе с Ольгой Бузовой, Владимиром Маркони, Клавой Кокой и Лерой Кудрявцевой станет ведущей премии. Певица пошутила, что на мероприятие оденется скромно.

«Я буду очень скромно одета. Я вообще женщина в черном последние 2,5 месяца. Я польщена, с какой честью нас встречают. В последнее время я работаю за еду. Я привыкла стричь кусты. Я не знаю, как у меня получится подстричь микрофон. Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как и требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать тому, что называется „трендом на 60“. Лавочка, скамеечка, платочек на голове, абсолютная девственность в мозгах. Это я! Я буду единственным скучным пятном. А мои коллеги — самые умные, зажигательные», — высказалась она.

Лолита также отметила, что не уверена в том, что станет ведущей мероприятия.

«Вообще я не знаю, реально ли я стану ведущей. Вдруг кто-то напишет письмо с просьбой убрать бабушку со сцены. Но и это меня не обидит. Я настолько люблю канал МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке у себя дома. Вот в принципе и все!» — заявила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Лолита Милявская

Чем Лолита занималась во время «отмены»

Несколько дней назад Лолита, сидя в ресторане в Москве, в шутку заявила, что теперь работает за еду. Соответствующее видео снял дизайнер Игорь Гуляев.

«Теперь пою за еду», — с иронией сказала исполнительница.

Ранее Лолита показывала, как обрезает фикусы в своей московской квартире. Певица просила вернуть ее на работу после «отмены». Она также в шутку пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

«Помните знаменитую басню Крылова „Мартышка и очки“? Это новая басня „Милявская и секатор“. Ну что, я вернулась домой, и посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов. Я их купила в 2000 году, и они практически не росли. Я начала их резать в последние годы, и у меня теперь просто заросли. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — говорила Лолита.

Зачем Лолита ездила в Болгарию

После «отмены» Лолита уезжала в Болгарию, где у нее есть свой участок и дом. Также там живет ее собака по кличке Боцман, за которой, когда исполнительница находится в России, присматривает сосед.

6 марта Лолита вернулась в Россию. Она рассказывала, что планировала приехать в РФ раньше, но ее пес подрался с двумя собаками, и ему потребовался постоянный уход.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Лолита Милявская

«Мои дорогие, ну вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания, уже привыкла вставать в восемь утра. В это время уже швабра в руках или еще что-нибудь. Я чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств для унитазов, для мебели. Ведро помойное в офис привезла. Кто что везет из Болгарии, а я помойное ведро, потому что лень по Москве шастать искать. Теперь в офисе будет», — делилась певица в соцсетях.

Поет ли Лолита под фонограмму

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что сегодня трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам и поют на концертах без фонограммы. При этом он отметил, что Лолита относится к тем, кто хорошо поет вживую.

«Хорошо вживую поют Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лолита. Не ручаюсь, что от и до живое выступление. Все возможно. Все они, конечно, работают с живыми коллективами, у них годами отработана живая программа», — рассказал он NEWS.ru.

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