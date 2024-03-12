Последние новости шоубиза сегодня, 12 марта: SHAMAN, Лолита, Ивлеева

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Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) снимал клип на песню «Мама» в Тульской области с участием ребят из детдома, а на блогера Анастасию Ивлееву подала встречный иск мебельная компания. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, чем сейчас занимается певица Лолита Милявская?

Какие последние новости известны о SHAMAN

8 марта SHAMAN выступил с концертом в женской колонии ИК-5 в Можайске. На концерте артиста собрались как обитательницы колонии, так и сотрудники ФСИН.

Во время мероприятия SHAMAN впервые исполнил композицию «Мама», которую ему на день рождения подарил продюсер и композитор Максим Фадеев. Клип на этот трек певец снимал в Тульской области с участием ребят из детдома.

«Провел один день с ними и надеюсь, что этот день запомнится им надолго. Мне важно было сохранить непосредственность детей. Мне кажется, получилось, потому что дети охотно шли на контакт. После выхода клипа люди начали писать в комментариях: „Как выйти на этого мальчика?“, „Как связаться с этой девочкой?“ Это и есть одна из главных целей клипа», — объяснил SHAMAN.

Фото: Пресс-служба ФСИН/ ТАСС Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на благотворительном концерте в Можайской женской колонии

Также музыкант продолжает концертный тур по России. В ближайшее время он выступит в Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая) и Архангельске (28 мая).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год: 9 марта он даст концерт в Москве.

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская в шутку сообщила, что после «отмены» из-за «голой» вечеринки теперь поет в ресторанах за еду.

«Теперь пою за еду», — с иронией сказала исполнительница в соцсетях.

Видео с поющей артисткой снял ее дизайнер Игорь Гуляев.

Ранее Лолита показала, как обрезает фикусы в своей московской квартире. Певица попросила вернуть ее на работу после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. Она также в шутку пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

«Помните знаменитую басню Крылова „Мартышка и очки“? Это новая басня „Милявская и секатор“. Ну что, я вернулась домой, и посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов. Я их купила в 2000 году, и они практически не росли. Я начала их резать в последние годы, и у меня теперь просто заросли. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — заявила Лолита.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

8 марта Анастасии Ивлеевой исполнилось 33 года. Телеведущая вышла на связь в соцсетях и поздравила подписчиц с праздником, отдельно отметив женщин-военнослужащих.

«С самого детства этот праздник вызывает у меня чувство благодарности, солидарности ко всем женщинам. Красота женского сердца ни с чем не соизмерима, она способна поддерживать даже в самые темные времена. А еще быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни. Отдельно хочу поздравить женщин — военнослужащих, военных врачей и медсестер. Хочу пожелать вам огромного счастья и бесконечной любви», — сказала Ивлеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой блогер отсудила шесть тысяч рублей, подает против нее встречный иск.

«Как выяснил SHOT, руководство фирмы, которая делала Ивлеевой гардеробную, намерено подать иск в суд о защите деловой репутации. Как заявил нам директор компании, история с гардеробной для блогерши сильно испортила имидж его фирмы. Он утверждает, что все работы были выполнены, как и предполагалось, — просто с небольшой задержкой. Кроме того, он намерен подать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга, присудившего шесть тысяч рублей Ивлеевой, чтобы оставить ее ни с чем в данном деле. Апелляцию на решение уже подала и Ивлеева. Блогерша осталась недовольна размером присужденного ей, считая, что мебельная компания кинула ее именно на миллион рублей», — пишет SHOT.

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