SHAMAN попал в колонию: что с ним случилось, как отреагировали заключенные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов сделал особый подарок аудитории в Международный женский день, выступив с концертом в женской исправительной колонии. Как прошло выступление, как оценили такой шаг поклонники SHAMAN и куда он отправится теперь?

Что привело SHAMAN в женскую колонию

8 Марта Ярослав в Telegram объявил о своем сюрпризе «женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием». Он организовал концерт для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5.

«Благодарю всех прекрасных дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий приём и несмолкающие аплодисменты! Судя по вашей реакции, с задачей поднять вам настроение мы справились на отлично!» — написал SHAMAN.

В Telegram-канале ФСИН появились фотографии с выступления Ярослава. SHAMAN выступил в актовом зале женской колонии с коллективом из трех музыкантов, пообщался и сфотографировался с осужденными и сотрудницами ФСИН. Девушки подарили ему портрет и картину с волком.

ИК-5 в Можайске — женская колония общего режима в Московской области. В ней отбывают наказание женщины, осужденные впервые. Как пишет KP.RU, обитательницы колонии за месяц знали, что приедет SHAMAN. Как рассказали девушки корреспонденту издания, их отряд в колонии два года подряд побеждает в «битве хоров», исполняя хиты SHAMAN на 70 голосов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

В колонии прошла премьера новой песни Ярослава, которая называется «Мама» (слова Натальи Касимцевой, музыка Максима Фадеева). Клип на эту песню был снят в детдоме в Тульской области и за сутки набрал 2 млн просмотров.

Как пишет KP.RU, певец исполнил такие хиты, как «Улетай», «Встанем», «Я русский» и гимн России.

Дронов рассказал, что уже давно задумал концерт в честь 8 Марта в женской колонии и тщательно готовился.

Поклонники в комментариях в его Telegram-канале высоко оценили концерт в ИК-5.

«Настоящий мужской поступок! Гордость за тебя просто душит!» — пишут в комментариях SHAMAN.

«Какой же вы все-таки огромный молодец, трудяга. Слов нет, восхищение. Успехов вам на долгие годы. Вы гордость России», — реагируют поклонники.

Куда теперь отправляется выступать SHAMAN

На следующий день после выступления в ИК-5 в Можайске у SHAMAN начинается серия концертов в «Крокус Сити Холл» в Москве. Там певец будет выступать 9, 10 и 11 марта.

После перерыва, 20 и 21 марта, последуют два концерта в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский».

Затем в конце марта SHAMAN отправляется в весенний тур: сначала с 26 марта по 7 апреля он будет выступать на юге России (Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар), а с 20 апреля даст серию концертов в Поволжье и вернется в Москву к фестивалю «Авторадио» 26 апреля.

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