Пугачева и Галкин: последние новости сегодня, 12 марта, возвращение, слухи

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Артисты российского шоу-бизнеса объявили бойкот народной артистке СССР Алле Пугачевой, а комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готовится к туру по Израилю. Какие известны последние новости о них сегодня?

Что известно о бойкоте Пугачевой

После скандала между Аллой Пугачевой и певцом Стасом Михайловым, когда артистка оскорбила коллегу за слова о том, что уехавшие знаменитости «на коленях приползут обратно», представители шоу-бизнеса разделились на два лагеря.

NEWS.ru выяснил, что певицу поддержали юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также певица Лайма Вайкуле, сын Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко, актеры Максим Виторган и Иван Новиков и продюсер украинской исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина.

При этом ряд представителей российского шоу-бизнеса осудили поведение Примадонны. По данным MK.RU, большинство артистов отечественной эстрады объявили бойкот Алле Пугачевой.

За что Моргунова осуждала Пугачеву

Композитор Владимир Евзеров рассказал, что диктор и телеведущая Светлана Моргунова никогда никого не обсуждала за спиной и не соглашалась на посиделки с Пугачевой.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Светлана Моргунова

Евзеров вспомнил, как во время отдыха в гримерке Моргунова засиделась допоздна с ним, артистами Валерием Леонтьевым и Аллой Пугачевой, а также композитором Игорем Крутым. В какой-то момент Примадонна начала собираться, пошутив, что теперь можно про нее сплетничать. Тогда Моргунова ответила ей, что так нельзя, на что в ответ получила необычное приглашение от исполнительницы.

«Алла оборачивается к ней: „Ой, Света! Приезжай ко мне на дачу, я тебе все расскажу про наш шоу-бизнес!“ Но Моргунова отказалась: „Это же личное, так нельзя!“», — сообщил MK.RU композитор.

Почему Галкин критикует Россию

Актер Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», считает, что Максим Галкин критикует Россию из-за особенностей своего воспитания.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ним тот случай, когда ну очень сильна память. Некоторым людям, похоже, по-прежнему проще ругать свою родную страну, чем начать наконец-то уже гордиться ею», — сказал артист aif.ru.

По мнению Селина, Галкин и его ровесники привыкли критиковать Россию, так как они выросли в эпоху, когда было модно превозносить все американское и ругать все русское. При этом актер отметил, что те времена давно прошли, а уехавшие знаменитости ведут себя подобным образом по привычке.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин накануне выступил с концертом в Сербии. Согласно афише его выступлений, в ближайшее время комик отправится в Израиль, где у него запланирован гастрольный тур с 15 марта до середины апреля.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Точное местонахождения Аллы Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в социальных сетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября прошлого года перебралась на Кипр.

В своем последнем видеообращении Алла Пугачева прокомментировала тему возвращения в РФ. Исполнительница заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить на родине, однако обмолвилась, что если она и приедет в Россию, то скажет все, что думает.

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