Составлен список звезд, поддержавших Пугачеву в конфликте с Михайловым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/Global Look Press

Семен Слепаков, Лайма Вайкуле, Максим Виторган

Певица Алла Пугачева в резкой форме ответила коллеге Стасу Михайлову на заявление о том, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. Какие знаменитости поддержали Примадонну в этом конфликте, кто встал на сторону Михайлова?

Что известно о конфликте Пугачевой и Михайлова

3 марта Михайлов, комментируя первую за пять лет песню Пугачевой, заявил, что не будет слушать творчество исполнительницы. По мнению народного артиста России, в нынешнее время некорректно говорить о людях, которые негативно высказываются в адрес соотечественников или Родины.

Певец выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал Михайлов.

Пугачева 6 марта опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — заявила она.

По мнению певицы, уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию. Она также предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Как отметила Пугачева в конце ролика, если она вернется в Россию, то скажет все, что думает. После этого артистка сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Кто из звезд поддержал Пугачеву в конфликте с Михайловым

Несколько знаменитостей встали на сторону Примадонны в конфликте с Михайловым и положительно оценили вышеуказанный ролик на странице исполнительницы. Так, певицу поддержали уехавшие из России юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Лайк под постом Пугачевой поставили певица Лайма Вайкуле, актеры Максим Виторган и Иван Новиков, а также продюсер украинской исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая иронично предположила о реакции Михайлова на слова Примадонны.

«Алла Борисовна, Стасик побледнел», — написала Крапивина под видео.

Также Пугачеву поддержали сын Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко и украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Виторган

В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru подверг критике высказывания Михайлова, но в то же время подчеркнул, что и слова Пугачевой были излишне эмоциональными.

«Пугачева является одним из символов России, она легендарная певица. На мой взгляд, она несколько эмоционально высказалась, я тоже не со всем согласен. Но точно так же меня очень выбесило высказывание Стаса Михайлова — кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени», — считает Жорин.

Адвокат добавил, что Пугачева жизнью и творчеством заслужила право выражать свое мнение.

Кто поддержал Михайлова в конфликте с Пугачевой

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, женщина такого уровня, как Пугачева, не должна делать подобные заявления. Супруг певицы Валерии назвал такие шаги со стороны артистки недостойными.

«Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением? Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня — это недостойно. <...> Стас ничего оскорбительного не сказал. <...> В данном случае конфликт, который со Стасом у нее начался, с оскорблениями и юмором — это как-то даже не смешно», — заявил Пригожин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Иосиф Пригожин

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Пугачева попала в «какую-то секту». По его словам, иначе объяснить скандальное поведение и оскорбления в адрес певца Михайлова нельзя.

«Я слышал, что Пугачева где-то плясала на какой-то яхте под украинскую песню. Мне кажется, что она это делает от злости какой-то. Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление. <...> Все так мелко для нее, для той Аллы Борисовны, которую мы помним. <...> Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — высказался Барецкий.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Парламентарий не согласился с утверждением певицы, что «нормальные люди не собираются возвращаться в РФ». По его мнению, «все нормальные люди» как раз находятся в стране.

С просьбой признать Пугачеву иноагентом к генпрокурору России Игорю Краснову обратились активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин.

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