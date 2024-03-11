Ургант, дача под Петербургом, театр: где сейчас актриса Нина Усатова

Фото: Anton Merkurov/Global Look Press

Нина Усатова в сериале «Бедная Настя»

Народная артистка России Нина Усатова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, какие новости выходили?

Чем известна Усатова

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года в поселке Малиновое озеро Алтайского края. Училась на режиссерском факультете Московского высшего театрального училища им. Б. В. Щукина.

«На мой путь меня направили героини Нонны Мордюковой. Это настоящие женщины. Сильные и слабые одновременно, любвеобильные, дающие тепло, способные на подвиг и на ласку... Когда поступила, то каждый вечер бегала в концертные залы и театры. Пересмотрела все спектакли, какие были. Старалась впитывать как можно больше. Я старалась все успеть, потому что в профессию пришла поздно», — вспоминала Усатова.

В кино она дебютировала в 1981 году в картине «Куда исчез Фоменко?». Также артистка снималась в проектах «Голос», «Подвиг Одессы», «Обида», «Холодное лето пятьдесят третьего..,», «Фонтан», «Штаны», «Анекдоты», «Увидеть Париж и умереть», «Мусульманин», «Зал ожидания», «Дикарка», «Бедная Настя», «Мастер и Маргарита», «Гибель Империи», «Дочки-матери», «Поп», «Сделано в СССР», «1943», «Экипаж», «За счастьем» и других.

Всего в фильмографии Усатовой более 100 работ.

«Все роли и учат, и направляют, и заставляют задуматься. Героини входят в тебя, и ты отдаешь им частицу себя. Когда я через какое-то время смотрела „Мусульманина“, увидела в героине свою маму: ее повадки, как она смотрит, жалеет, любит, строгость наводит. Вот как интересно!» — отмечала она.

Что известно о личной жизни Усатовой

Нина Усатова замужем за лингвистом Юрием Гурьевым. У супругов есть сын Николай, который родился в 1987 году.

«Сын никогда не хотел стать актером, хотя дружит со всеми моими коллегами. Он понимает актерский быт и с большим юмором к нам относится. Но выбрал совершенно другой путь», — рассказывала актриса.

По данным СМИ, Гурьев и Усатова живут в разных городах, поскольку он не собирается покидать Тулу. Супруг приезжает к артистке в Санкт-Петербург, иногда сопровождает ее на съемках, но переезжать из родного города не планирует.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Нина Усатова

«У Юры и Нины гостевой брак. Чем дольше расставание, тем приятней встреча. Она — истинная артистка и только на сцене по-настоящему счастлива», — объясняла подруга звезды Зоя Буряк.

В 2019 году сын Гурьева и Усатовой женился.

«Женить Колю Нина Николаевна мечтала давно. Он у нас парень свободолюбивый и долго считал холостяцкий образ жизни самым лучшим. А три года назад познакомился с Катей Поповой и влюбился», ― рассказывала СМИ подруга семьи Оксана.

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. На него были приглашены только родственники и близкие друзья. Мероприятие вел Андрей Ургант.

«Было весело, гуляли до темноты», ― отмечал он.

Супругой Николая стала девушка по имени Екатерина. Вместе влюбленные окончили государственный университет по специальности юриспруденция. Сейчас он работает по профессии, а избранница предпочла заняться собственным делом и печь торты на заказ дома.

Чем сейчас занимается Усатова

Нина Усатова продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Слава».

В 2023 году актриса также снялась в проекте «До звезды».

Свободное время Усатова проводит на даче под Санкт-Петербургом.

«У меня была вторая мечта: если не получится актрисой, то стать домохозяйкой, чтобы было много ребятишек, все они шили, вышивали, учились хорошо, играли на музыкальных инструментах. Чтобы был большой дом, большая веранда, большой сад. Такое идеальное представление о семье. Но Господь не может дать тебе и пятое, и десятое, а другим — ничего. Вот я хотела быть на сцене — Господь дал. А в придачу еще дал и сына, и семью, и дом, и счастье ощущать себя на земле», — делилась она.

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