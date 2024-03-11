«Всегда говорила, что люблю Украину»: куда пропала актриса Мария Берсенева

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мария Берсенева

Актриса Мария Берсенева прославилась благодаря главной роли в сериале «Маргоша». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Мария Берсенева

Мария Берсенева временно прекратила сниматься в кино во время второй беременности в 2022 году. К работе она вернулась в прошлом году, появившись в нескольких передачах Андрея Малахова, одна из них была посвящена песням про имена, другая — смерти актера Вячеслава Гришечкина.

Сейчас артистка задействована в антрепризах. Она выступает в Москве со спектаклями «Любовь и голуби», «Вий», «Женихи по объявлению». Также она снимается для кино. В 2024 году на телеканале «Россия 1» ожидается премьера сериала «Райский», где актриса сыграет одну из главных ролей.

Как Мария Берсенева отреагировала на СВО

Актриса 24 февраля 2022 года опубликовала пост в соцсети, в котором сравнила происходящее с «дурным сном». Мария Берсенева обратила внимание, что никогда не высказывалась на политические темы, и напомнила, что ей въезд на территорию Украины запрещен, однако она посчитала необходимым выразить поддержку украинцам.

«Этим постом я хочу выразить свою поддержку братскому народу Украины. От всего сердца и от всей души! <...> Не надо мне писать: „А где вы были восемь лет, пока все это происходило?“ Я была там же, где и сейчас, и также ничего не могла сделать, кроме как плакать и молить Бога о мирном небе над головой для всех нас. Нет слов, чтобы выразить мое сожаление, не верится, что мы живем в такое время. Хочется проснуться... Я всегда говорила, что я люблю Украину и народ этой страны мне близок по духу и крови. Это неизменно, и это навсегда, что бы ни было», — написала Берсенева.

Как Мария Берсенева поддерживает жителей Украины

После публикации поста с поддержкой украинцев артистка столкнулась с критикой. В ответ она объяснила, что цель ее сообщения была в том, чтобы поддержать своих друзей, близких, коллег и мирных жителей Украины. Также Мария Берсенева пояснила, что она и раньше оказывала помощь этой стране, в частности в 2014 году была в гастрольном туре со спектаклем «А зори здесь тихие».

«Я не молчала тогда, я делала. Да и неоднократно оказывала гумпомощь и поддержку детям Украины в разных вариантах и сама ездила в детские дома и школы-интернаты. И как тогда, так и сейчас я была против войны. Говорить можно что угодно, а я буду поддерживать мирный народ Украины как могу», — пояснила она.

Что известно о личной жизни Марии Берсеневой

Актриса в первый раз вышла замуж в 2002 году за бизнесмена Гурама Кофенлу. В том же году у них родился сын Никита. Брак распался, когда ребенку было полгода.

Спустя пить лет артистка сыграла свадьбу с кикбоксером Николаем Берсеневым. Они развелись спустя два года совместной жизни из-за того, что супруг не смог принять особенности актерской профессии.

Позднее появились слухи о романе Марии Берсеневой с актером Алексеем Паниным, однако актриса опровергла эти предположения.

«Мы даже за руки никогда не держались. Я познакомилась с Лешей, когда он был достаточно известным, востребованным актером. А то, что происходит с ним сейчас... Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики. Видимо, это те медные трубы, которые Алексей не прошел», — рассказала она YouTube-каналу портала «Звездач».

22 декабря 2022 года родила второго ребенка — дочь Марусю. Личность третьего супруга артистка не афиширует.

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