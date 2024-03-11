Яна Рудковская: чем сейчас занимается, где живет, скандал с Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская выясняет отношения с Первым каналом из-за вырезания из эфира шоу «Русский вызов» подопечной ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Что известно о скандалах с бизнесвумен, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Яна Рудковская

Яна Рудковская является гендиректором проекта «Ангелы Плющенко». Она вместе с супругом — фигуристом и тренером Евгением Плющенко — представляет ледовые шоу с олимпийскими чемпионами и воспитанниками своей школы фигурного катания.

В октябре 2023 года Рудковская открыла ООО «Красота в деталях», сообщает Telegram-канал «Звездач». Фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами. У продюсера также есть сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов Grand La Scala Fashion Group. Компания была основана в 2003 году.

Рудковская является совладельцем компании «Поста да вип», у которой 9 марта отсудили 50 тысяч рублей из-за авторских прав после того, как фотограф обратился в суд из-за статьи в журнале, где использовался его снимок без разрешения.

Помимо бизнеса, Яна Рудковская в прошлом году приняла участие в шоу «Маска». Она скрывалась за костюмом Лисенка и покинула проект в третьем выпуске.

Продюсер вместе с супругом и их общими детьми — Александром и Арсением — живет в доме на Рублево-Успенском шоссе, в котором есть бассейн, тренажерный зал и хоккейная площадка во дворе. Интерьерами своего имущества продюсер ежедневно делится в соцсетях.

Что известно о скандале Яны Рудковской с Первым каналом

Яна Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов». Продюсеру не понравилось, что на телевидении не показали выступление ряда спортсменов, включая подопечной ее супруга Софьи Муравьевой.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — заявила Рудковская.

По словам продюсера, с возникшим вопросом она обратилась к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой, от которой узнала, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным. Их действия она назвала «безобразием и унижением».

«Мы Первый канал, делаем, что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Муравьева

Что известно о скандале Рудковской и Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попросила Яну Рудковскую не комментировать спортивные новости, поскольку она является «просто женой Плющенко».

В ответ продюсер отметила, что она бы очень хотела быть домохозяйкой, но работает директором академии «Ангелы Плющенко».

«И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Я совладелец, соинвестор, основатель и генеральный директор академии „Ангелы Плющенко“. Продюсер всех шоу Евгения Плющенко. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», — сообщила Рудковская.

Что говорит Рудковская о шоу-бизнесе

Яна Рудковская считает, что современному шоу-бизнесу не хватает новых лиц. Продюсер заметила, что ей скучно, поскольку все разговоры об эстраде сводятся к обсуждению исполнителей Димы Билана и Сергея Лазарева.

«Где новые лица? В шоу-бизнесе происходит некая деградация, не хватает хороших исполнителей. На сцене одни и те же», — считает Рудковская.

По ее мнению, перед молодыми талантами сейчас в России открыты большие возможности, однако нет желающих ими воспользоваться.

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