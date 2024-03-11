«Новая Фабрика звезд» на ТНТ: последние новости 11 марта, скандалы, слухи

Фото: ТНТ

Лео Кондрахин

Сын директора ТНТ Тины Канделаки Лео покинул «Новую Фабрику звезд», бросив микрофон на сцену, а участники шоу пожаловались на условия содержания. Какие известны последние новости о проекте сегодня, 11 марта 2024 года?

Что за скандал из-за участия в проекте детей артистов

«Новая Фабрика звезд» началась со скандала в Сети после того, как ее участниками стали Нонна Еганян — племянница Гарика Мартиросяна, Лео Канделаки — сын директора ТНТ Тины Канделаки, а также Александр Круг — сын шансонье Михаила Круга. Такой выбор участников спровоцировал споры в Сети и обсуждения о наличии блата на проекте.

Однако Тина Канделаки в личном блоге заверила, что все молодые артисты борются за первенство в проекте на равных условиях. Она также обратила внимание, что победителя выберет аудитория шоу, которую невозможно подкупить.

«Вы знаете, можно сколько хочешь быть чьим-то сыном или чьей-то племянницей. Но аудиторию невозможно заставить полюбить артиста... Дождитесь „Фабрики...“ и сами решите, кто достоин быть звездой, а кому просто, даже несмотря на яркую, звучную фамилию, лучше заняться другим делом», — заявила она.

Почему сын Канделаки покинул шоу

По итогам второго эпизода «Новой Фабрики звезд» первыми номинантами на вылет стали Полина Быковская и Александр Малахов, Лео Канделаки и Никита Уфимцев. Члены жюри спасли Быковскую, а участники проекта отдали большинство голосов за Канделаки. Однако сын Тины Канделаки решил отдать все свои 10 звезд Уфимцеву и покинул «Новую Фабрику звезд» вместе с Малаховым.

«Хочу обратиться ко всем ненавистникам, которые появились в момент моего прихода на „Фабрику звезд“. Дорогие ненавистники, запомните, вы меня и мою семью делаете сильнее. Вы — обречены. И самый важный момент — я вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку, я себе это доказал», — сказал Лео Канделаки, после чего бросил микрофон на пол и ушел со сцены.

Тина Канделаки в своих соцсетях поддержала решение сына и заявила, что гордится его поступком.

«Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по „Фабрике“», — отметила она.

Фото: ТНТ Лео Кондрахин

В чем «смухлевал» Сергей Жуков на проекте

Во втором выпуске «Новой Фабрики звезд» подопечный певца Сергея Жукова Александр Круг исполнил песню своего наставника «Омут». По завершении номера член жюри Сергей Шнуров заявил, что у него нет вопросов к исполнителю, однако есть претензии к наставнику, который обещал изменить стиль своего участника.

«Зачем вы даете человеку такой материал, когда человек пришел сюда меняться? Как он поменялся по сравнению с прошлым выступлением? Нет мамы. Все. Так, как ты говоришь, меняться вы будете до следующего столетия», — обратился Шнуров к Жукову.

В ответ Сергей Жуков признался, что специально «смухлевал» и не изменил стиль Александра Круга, однако благодаря этому зритель смог увидеть его лучшие качества.

«Я чуть-чуть пока смухлевал, потому что мы не особо меняем тебя в этом номере. Но вот здесь сейчас ты был абсолютно органичен, на своем месте со своим голосом», — заявил наставник.

Фото: ТНТ Сергей Жуков

На что жалуются участники «Новой Фабрики звезд»

Участник Александр Филин пожаловался во время рум-тура по звездному дому, что ему негде спать. По его словам, с аналогичной ситуацией столкнулись и его коллеги по шоу Габриэль Александров и Семен Полищук.

«Нам негде спать. Надеюсь, что продюсеры как-то решат эту проблему», — обратился начинающий артист к авторам шоу.

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