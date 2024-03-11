Скандал с фото Кейт Миддлтон после операции: что не так со снимком

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Ведущие мировые новостные агентства отозвали первую официальную фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после операции. Что не так со снимком супруги принца Уильяма, какие новости об этом известны?

Почему удалили фото Кейт Миддлтон после операции

Кенсингтонский дворец 10 марта опубликовал первую фотографию Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости. Под публикацией со снимком она поздравила британцев с Днем матери.

Фотография принцессы Уэльской была сделана принцем Уильямом. На снимке Миддлтон запечатлена в окружении детей: десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи. Вероятно, фото было сделано в коттедже «Аделаида» неподалеку от Виндзорского замка.

Фото должно было успокоить поклонников королевской семьи, которые говорили, что принцесса Кейт слишком долго не появляется после операции. Однако из-за подозрений в том, что в изображение были внесены изменения, международные информационные агентства Associated Press, Reuters и AFP отозвали из своих фотобанков официальную фотографию супруги принца Уильяма.

Газета The Times сообщает, что обнаружены четыре признака вероятного манипулирования. Три из них — на изображении принцессы Шарлотты: ее волосы заканчиваются неожиданно и внезапно, ее юбка выглядит в одном месте не очень натурально и есть неточности около одного из рукавов ее кардигана. Кроме того, некоторые эксперты говорят, что прическа самой принцессы Уэльской была отретуширована. Представители королевской семьи на данный момент ситуацию со снимком не комментировали.

О том, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, Кенсингтонский дворец сообщил в январе. О причинах хирургического вмешательства неизвестно.

Что сказал дядя Кейт Миддлтон о ее здоровье

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит, комментируя состояние здоровья принцессы Уэльской, заявил, что у королевской семьи есть причины не разглашать эту информацию, сообщает Mirror.

«Я думаю, что сейчас они должны оставить ее в покое, потому что есть причина, по которой они (семья. — NEWS.ru) не говорят об этом и дают ей немного времени. Я просто считаю, что это в корне неправильно и если бы это происходило с кем-то другим, то люди бы подумали, что нужно дать ей отдохнуть. Но поскольку Кейт — принцесса, к ней всегда есть и будет интерес», — заявил Гэри Голдсмит.

По его словам, Миддлтон сама попросила дать ей время и пространство для восстановления здоровья. Он отказался отвечать на вопрос о местонахождении принцессы Уэльской, однако отметил, что принцесса Кейт «получает лучший уход в мире», пока проходит период реабилитации после операции.

«Она вернется. Конечно, так и будет», — заверил он.

Что говорят королевские эксперты о состоянии Миддлтон

Королевский эксперт Дженни Бонд рассказал, что откровения Гэри Голдсмита о состоянии здоровья Миддлтон могли сильно сказаться на ней и сейчас принцесса Уэльская чувствует себя уязвимой, сообщает Daily Star. По словам спикера, обсуждения — это «последнее, что нужно» Кейт на данный момент.

«Очевидно, что бы ни случилось с Кэтрин, она чувствует себя хрупкой — в том числе и морально. Подобная серьезная операция в расцвете сил должна была подорвать ее уверенность в себе. Поэтому на этом этапе выздоровления она особенно уязвима», — отметил Бонд.

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