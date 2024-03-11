Последние новости шоубиза 11 марта: Орбакайте, Лолита, Бузова, Ивлеева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Ольга Бузова

Певица Лолита Милявская и блогер Анастасия Ивлеева поздравили женщин с 8 Марта, а заслуженной артистке РФ Кристине Орбакайте отменили выступление в Кремле. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, как телеведущая Ольга Бузова отреагировала на встречу с экс-возлюбленным?

Какие последние новости известны об Орбакайте

Кристина Орбакайте должна была выступить в Кремле в рамках концерта «Признание в любви», приуроченного к 8 Марта. Однако номер певицы убрали из программы в последний момент.

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — пишет MK.RU.

Артистка планировала исполнить свой хит «Просто любить тебя». Партию Авраама Руссо в композиции должен был спеть Алексей Воробьев.

В итоге Воробьев вышел на сцену на один номер, а компенсировать отсутствие Орбакайте удалось благодаря Таисии Повалий и Денису Майданову, которых организаторы попросили спеть еще одну композицию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что выступление певицы в Кремле не состоялось из-за его действий. Он напомнил, что официально обратился в профильные ведомства с просьбой внести мать Орбакайте народную артистку СССР Аллу Пугачеву в список иноагентов.

«В связи с этим организаторы концерта в Кремле убрали дочку Пугачевой из программы. Я говорил и говорю, что нельзя этой семье давать выступать в России, так как люди против Орбакайте», — сообщил Бородин в Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская 8 марта обратилась к женщинам, которые служат в зоне проведения спецоперации. Она пожелала россиянкам чистого неба над головой «без раздражающих звуков» и «держаться».

«В этот день особые слова благодарности хочется сказать девочкам, которые разделили все мужские тяготы. Это военные врачи, все, кто сейчас на СВО находится. Я не знаю, будут ли им дарить тюльпаны и вряд ли им в голову придет сегодня покупать себе цветы. Они все время в напряжении. Поэтому просто хочу пожелать вам весны, голубого, чистого-чистого неба без всяких раздражающих звуков. Держитесь», — отметила певица.

Также ранее Лолита показывала, как обрезает фикусы в своей московской квартире. Исполнительница попросила вернуть ее на работу после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. Она в шутку пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

«Помните знаменитую басню Крылова „Мартышка и очки“? Это новая басня „Милявская и секатор“. Ну что, я вернулась домой, и посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов. Я их купила в 2000 году, и они практически не росли. Я начала их резать в последние годы, и у меня теперь просто заросли. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», — заявила Лолита.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими шоу «Сокровище императора» на канале ТНТ, премьера которого состоялась 10 марта. В рамках проекта Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном (Давой).

Артистка отметила, что волновалась и была не очень рада видеть экс-бойфренда.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои, все новое», — призналась Бузова.

При этом Дава заявил, что у него «что-то екнуло» во время встречи с бывшей возлюбленной.

«Это была такая большая любовь, очень яркая. Когда влюбляешься в человека, и у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на нее, вижу ее улыбку, и мне тепло на душе. Что-то екает», — сообщил музыкант.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Какие последние новости известны об Ивлеевой

8 марта Анастасии Ивлеевой исполнилось 33 года. Блогер вышла на связь в соцсетях и поздравила подписчиц с праздником, отдельно отметив женщин-военнослужащих.

«С самого детства этот праздник вызывает у меня чувство благодарности, солидарности ко всем женщинам. Красота женского сердца ни с чем не соизмерима, она способна поддерживать даже в самые темные времена. А еще быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни. Отдельно хочу поздравить женщин-военнослужащих, военных врачей и медсестер. Хочу пожелать вам огромного счастья и бесконечной любви», — сказала Ивлеева.

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