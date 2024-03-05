Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после операции TMZ опубликовал первое фото Кейт Миддлтон после операции

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции на брюшной полости. Фотографии супруги принца Уильяма опубликовал портал TMZ. Ее заметили в автомобиле недалеко от Виндзорского замка.

На опубликованных в Сети снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать. Информация о состоянии Миддлтон после операции до сих пор неизвестна, Букингемский дворец держит эти сведения в строгой секретности. В последний раз супруга принца Уильяма выходила в свет на празднование Рождества в конце декабря 2023 года в Сандрингеме, где она была с мужем, детьми и другими членами королевской семьи.

Ранее сообщалось, что дядя Миддлтон Гэри Голдсмит решил участвовать в реалити-шоу «Большой брат знаменитости». Он уже заключил контракт с телевизионной корпорацией ITV. Это решение Голдсмита вызвало переполох в королевской семье на фоне ситуации с принцессой Уэльской, которая еще восстанавливается после перенесенной операции. Родители Миддлтон выразили недовольство из-за участия ее дяди в скандальном шоу, поскольку считают, что дочери не нужен такой стресс.