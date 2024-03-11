В минувшем выпуске шоу «Маска» от 9 марта 2024 года был рассекречен рэп-исполнитель Артем Качер, который скрывался в костюме Акулы. Какие еще новости о программе известны сегодня, кто из артистов может выступать под другими масками?
В субботу в номинацию на выбывание попали Перец, Арлекин и Акула. Арлекина спасли зрители, а Перца — члены жюри. В итоге маску сняла Акула.
Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенный член жюри Тимур Батрутдинов выдвигали различные версии, однако никто не предполагал, что под маской скрывается Качер. Киркоров был уверен, что в костюме прячется Давид Манукян (Дава).
«Ребят, вы классные, вы потрясающие. Конечно, мне чуть-чуть обидно, так как я в этих пяти выпусках не показал свой жанр, свой голос. Спасибо вам за ваши мнения. Вы в сердечке», — прокомментировал Качер.
Кто еще снимал маску в пятом сезоне
Помимо Акулы, уже раскрыты три персонажа. Маску также снимали Кукуруза, Мотылек и Водяной.
Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, а Водяным — актер Станислав Ярушин.
«Я успела подготовить шесть песен. Жаль, что получилось спеть только три. Одну горячо любимую моему сердцу — „Кабриолет“ — теперь, значит, буду петь в караоке. В маске Мотылька очень жарко, как в сауне, крылья довольно тяжелые. Обзор небольшой: чтобы разглядеть сцену и жюри, нужно поворачиваться всем телом», — делилась Самбурская.
Ярушин заявил, что его исключение из передачи было необоснованным. Он отметил, что делал все возможное, чтобы дойти до финала.
«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу, я повторяю, ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным!» — пожаловался актер в соцсетях.
Кто может скрываться под другими масками
Поклонники «Маски» в Сети делятся своими догадками по поводу того, кто из артистов скрывается в костюмах.
Так, блогер Анна, которая делает обзоры на выпуски шоу в своем YouTube-канале CALENDARIO, предположила, что в новом сезоне шоу участвует звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. По ее мнению, артист прячется в костюме Гориллы.
В качестве доказательства она привела тот факт, что персонаж цитировал фразы из «Слова Пацана». Также есть версия, что Горилла — это экс-участник передачи «Голос. Уже не дети» Акмаль Ходжаниязов.
В комментариях в Сети зрители предполагают, что в костюме Бабочки прячется либо солистка группы Artik & Asti Севиль Вельева, либо певица Мия Бойка. Под маской Змея Горыныча они видят братьев Сафроновых, под маской Перца — Стаса Костюшкина, а под маской Щенка — Александра Панайотова.
«Поет один голос — это старший брат Илья. Они даже на вопросы отвечают честно: с рождения вместе, есть рыжий и так далее», — пишет пользователь с ником Дарья.
«Перец — это Костюшкин 100%», — указал Савелий.
«Посмотрела, что будет петь Щенок, и утвердилась в мысли, что это Панайотов. Он любитель таких мелодичных англоязычных песен», — предположила Тамара.
В фан-группе шоу в соцсети «ВКонтакте» зрители также высказывают свои мысли.
«Я думаю, что под маской Матрешки Аида Гарифуллина либо Елена Темникова. 100% слышу их голоса»;
«Под маской Кота может быть Саша Савельева»;
«У меня есть версия. Кактус — это Сати Казанова»;
«Кактус похожа на Люсю Чеботину либо Нюшу. Но на Нюшу больше. Именно движениями»;
«Я думаю, что под маской Перца Кай Метов»;
«Водяной — Бурунов»;
«Очень жду Ани Лорак! Может, она Матрешка? Такая же миниатюрная, голосистая, статная. Либо она Кот. Голос очень похож»;
«Кот — это Лорак. Я уверен», — пишут зрители.
Кто побеждал в предыдущих сезонах «Маски»
Программа «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне шоу победу одержал певец Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.
Во втором сезоне первое место занял исполнитель Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — оперный певец Ильдар Абдразаков. Он выступал в костюме Дракона.
В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали певцы Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.
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