Шоу «Маска»: последние новости 11 марта, кто уже снял маску, прогнозы

Фото: Пресс-служба НТВ

Шоу «Маска»

В минувшем выпуске шоу «Маска» от 9 марта 2024 года был рассекречен рэп-исполнитель Артем Качер, который скрывался в костюме Акулы. Какие еще новости о программе известны сегодня, кто из артистов может выступать под другими масками?

В субботу в номинацию на выбывание попали Перец, Арлекин и Акула. Арлекина спасли зрители, а Перца — члены жюри. В итоге маску сняла Акула.

Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и приглашенный член жюри Тимур Батрутдинов выдвигали различные версии, однако никто не предполагал, что под маской скрывается Качер. Киркоров был уверен, что в костюме прячется Давид Манукян (Дава).

«Ребят, вы классные, вы потрясающие. Конечно, мне чуть-чуть обидно, так как я в этих пяти выпусках не показал свой жанр, свой голос. Спасибо вам за ваши мнения. Вы в сердечке», — прокомментировал Качер.

Кто еще снимал маску в пятом сезоне

Помимо Акулы, уже раскрыты три персонажа. Маску также снимали Кукуруза, Мотылек и Водяной.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, а Водяным — актер Станислав Ярушин.

«Я успела подготовить шесть песен. Жаль, что получилось спеть только три. Одну горячо любимую моему сердцу — „Кабриолет“ — теперь, значит, буду петь в караоке. В маске Мотылька очень жарко, как в сауне, крылья довольно тяжелые. Обзор небольшой: чтобы разглядеть сцену и жюри, нужно поворачиваться всем телом», — делилась Самбурская.

Фото: Пресс-служба НТВ Настасья Самбурская

Ярушин заявил, что его исключение из передачи было необоснованным. Он отметил, что делал все возможное, чтобы дойти до финала.

«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу, я повторяю, ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным!» — пожаловался актер в соцсетях.

Кто может скрываться под другими масками

Поклонники «Маски» в Сети делятся своими догадками по поводу того, кто из артистов скрывается в костюмах.

Так, блогер Анна, которая делает обзоры на выпуски шоу в своем YouTube-канале CALENDARIO, предположила, что в новом сезоне шоу участвует звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. По ее мнению, артист прячется в костюме Гориллы.

В качестве доказательства она привела тот факт, что персонаж цитировал фразы из «Слова Пацана». Также есть версия, что Горилла — это экс-участник передачи «Голос. Уже не дети» Акмаль Ходжаниязов.

В комментариях в Сети зрители предполагают, что в костюме Бабочки прячется либо солистка группы Artik & Asti Севиль Вельева, либо певица Мия Бойка. Под маской Змея Горыныча они видят братьев Сафроновых, под маской Перца — Стаса Костюшкина, а под маской Щенка — Александра Панайотова.

«Поет один голос — это старший брат Илья. Они даже на вопросы отвечают честно: с рождения вместе, есть рыжий и так далее», — пишет пользователь с ником Дарья.

«Перец — это Костюшкин 100%», — указал Савелий.

«Посмотрела, что будет петь Щенок, и утвердилась в мысли, что это Панайотов. Он любитель таких мелодичных англоязычных песен», — предположила Тамара.

В фан-группе шоу в соцсети «ВКонтакте» зрители также высказывают свои мысли.

«Я думаю, что под маской Матрешки Аида Гарифуллина либо Елена Темникова. 100% слышу их голоса»;

«Под маской Кота может быть Саша Савельева»;

«У меня есть версия. Кактус — это Сати Казанова»;

«Кактус похожа на Люсю Чеботину либо Нюшу. Но на Нюшу больше. Именно движениями»;

«Я думаю, что под маской Перца Кай Метов»;

«Водяной — Бурунов»;

«Очень жду Ани Лорак! Может, она Матрешка? Такая же миниатюрная, голосистая, статная. Либо она Кот. Голос очень похож»;

«Кот — это Лорак. Я уверен», — пишут зрители.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

Кто побеждал в предыдущих сезонах «Маски»

Программа «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне шоу победу одержал певец Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял исполнитель Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — оперный певец Ильдар Абдразаков. Он выступал в костюме Дракона.

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали певцы Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.

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