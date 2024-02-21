Кологривый, Ярушин, Самбурская: кого раскрыли из участников новой «Маски»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

18 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска». Кто из звезд может скрываться за образами сказочных персонажей, что предположил председатель жюри программы Филипп Киркоров?

Каких участников «Маски» могли раскрыть зрители

В шоу «Маска» знаменитости выступают с вокальными номерами, скрываясь за образами сказочных персонажей. Задача жюри — разгадать, кто перед ними. Никто из конкурсантов не имеет права раскрывать свою личность судьям или другим участникам проекта до его окончания, поскольку все подписывают специальный договор.

Поклонники передачи после первого выпуска стали делиться своими догадками по поводу того, кто из звезд стал участником нового сезона «Маски». Так, блогер Анна, которая делает обзоры на выпуски шоу в своем YouTube-канале CALENDARIO, предположила, что за маской Мотылька скрывается актриса Настасья Самбурская.

«Теперь мы знаем, что Самбурская принимает участие в пятом сезоне шоу „Маска“. У нее был шанс нас запутать, но нет. Мотылек поет, стоит и держится на сцене, как Настасья», — отмечает блогер.

Девушка вспомнила выступление звезды сериала «Универ. Новая общага» в проекте «Три аккорда». По ее мнению, голос Мотылька сильно напоминает Самбурскую.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

«Одинаковые позы. По голосу очень сильно похоже. Это 100 процентов она», — уверена Анна.

По предположению блогера, в новом сезоне шоу участвует и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. Согласно этой версии, актер выступает в образе Гориллы. В качестве доказательства приводится тот факт, что персонаж в подсказах цитировал фразы из нашумевшей ленты Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Также есть версия, что Горилла — это экс-участник проекта «Голос. Уже не дети» Акмаль Ходжаниязов.

В Водяном блогер узнала актера Стаса Ярушина. Девушка вспомнила выступления артиста в другом проекте НТВ «Аватар», где он был в образе Маугли.

«Тем, что он много разговаривал, он себя и выдал. У него очень узнаваемая манера общения», — объяснила Анна.

Кого из участников «Маски» мог раскрыть Киркоров

Народный артист России предположил, что в костюме Водяного скрывается его отец Бедрос, который ранее уже принимал участие в «Маске». Поп-король поинтересовался у конкурсанта, почему ему «не сидится дома».

«Ну здравствуй, папа! Здравствуй, Бедрос. Папа, что ты опять здесь делаешь? Что же тебе дома не сидится почти в 92 года», — обратился председатель судей к участнику.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Член жюри певица Валерия пошутила, что отец Киркорова решил проверить, как тот себя ведет. В ответ на эти слова артист пообещал «вести себя хорошо», намекнув на свое участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Веду себя по-разному, но в последнее время обещаю, что буду вести себя хорошо», — сказал артист, подчеркнув, что «стразы и перья» остались в прошлом.

Кто может скрываться за маской лучшего персонажа первого выпуска

В первом выпуске пятого сезона шоу маски раскрывать не стали. По новым правилам зрителям дали возможность выбрать лучшего персонажа эпизода, чтобы вручить ему «юбилейный иммунитет». Это позволит участнику не покинуть проект, когда он попадет в номинацию на вылет.

Лучшим персонажем первого выпуска стал Кот. Конкурсант оставался в образе даже при общении с членами жюри. На все вопросы судей он отвечал односложно: «мяу», «спать», «есть хочу».

Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и приглашенный гость Дима Билан предположили, что под маской Кота скрывается артист, который имеет опыт в озвучивании сказочных персонажей. Судьи выдвинули версию, что перед ними выступала актриса Ольга Кузьмина, которая озвучила Чебурашку в одноименном фильме.

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