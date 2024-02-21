Филипп Киркоров: последние новости 21 февраля, «отмена» за границей, суды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров рискует остаться без международного шопинга, сообщают СМИ. Почему это может произойти, за что Стас Костюшкин хочет подать в суд на артиста, каковы последние новости о поп-короле 21 февраля?

Почему Киркорова могут «отменить» за границей

Недавно народный артист России дважды посетил Донбасс. 13 февраля Киркоров побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля музыкант прибыл в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Как пишет издание «Царьград», поездка в ДНР может сыграть злую шутку с Киркоровым за границей. Так, в отношении певца могут быть применены международные санкции за посещение Донбасса.

«По мнению некоторых экспертов, учитывая текущий уровень русофобии в мире, своей поездкой в Донбасс Киркоров рискует навлечь на себя персональные международные рестрикции, которые закроют для него дорогу к заграничному шопингу. Таким образом, Киркоров рискует быть отвергнутым как в России, так и на Западе», — пишет СМИ 21 февраля.

В декабре 2023 года Киркоров в подкасте Александра Добровинского «Завтрак со звездой» на YouTube заявил, что бренд Balenciaga внес его в международный черный список за поддержку России и президента страны Владимира Путина. По словам исполнителя, компания прекратила продавать ему вещи в своих бутиках по всему миру. Киркоров отметил, что его юрист подал иск в адрес бренда.

«Все знают, что я очень увлекаюсь модой. Я хожу на все показы. Я достаточно серьезный клиент, который заморачивается над тем, в чем он выходит в свет. И так получилось, что в последние годы в моем гардеробе появилось много вещей бренда Balenciaga. Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: „Из-за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду“», — рассказал певец.

Почему Костюшкин грозит судом Киркорову

Певец Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в социальной сети обращение к Киркорову и обвинил артиста в краже образа, в котором поп-король предстал на премьере пятого сезона музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ. По словам участника дуэта «Чай вдвоем», Киркоров пошел на плагиат, выбрав в качестве наряда брючный костюм, очки в строгой оправе и парик с темными короткими волосами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Костюшкин

Артист заявил, что своим внешним видом Киркоров скопировал образ «Виталика», который Костюшкин создавал на протяжении 10 лет.

«Киркоров украл мой образ. Вы „Маску“ видели? Видели, в каком образе он был? Я 10 лет создавал этот образ — образ Виталика. И на тебе — Киркоров взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — написал исполнитель.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru 21 февраля заявила, что не слышала об обвинениях Костюшкина в адрес народного артиста в воровстве образа «Виталика». Она не исключила, что певец не будет комментировать данную новость.

«Какого „Виталика“? (смеется. — NEWS.ru) Нет, неизвестно [о претензиях Костюшкина]. Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», — отметила Успенская.

В то же время адвокат поп-короля Александр Добровинский в разговоре с NEWS.ru предположил, что Костюшкин в шутку обвинил Киркорова в краже образа «Виталика». По его словам, подобные права в данном случае очень тяжело доказать в суде.

«Он сказал вчера в виде шутки. Я думаю, это шутка. Думаю, что образ [Костюшкина] в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка», — считает Добровинский.

Каких судебных проблем избежал Киркоров

Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову на 2 млн рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы. Соответствующее ходатайство поступило судье 19 февраля, спустя несколько дней после поездки артиста в Донбасс. При этом окончательное решение по делу между РАО и Киркоровым пока не принято.

РАО подало иск в конце декабря 2023 года после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, в которой принял участие Киркоров. Как утверждали в организации, певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.

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