Адвокат Киркорова ответил на обвинение Костюшкина в «краже Виталика» Адвокат Добровинский: Костюшкин в шутку обвинил Киркорова в краже образа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Добровинский

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru предположил, что артист Стас Костюшкин в шутку обвинил исполнителя в краже образа «Виталика». Добровинский подчеркнул, что подобные права в данном случае очень тяжело доказать в суде.

Он сказал вчера в виде шутки. Я думаю, это шутка. Думаю, что образ [Костюшкина] в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка, — добавил Добровинский.

Ранее Костюшкин обвинил артиста Филиппа Киркорова в краже образа. Киркоров стал членом жюри в шоу «Маска» и ради этого надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами.

Как сообщалось, 18 февраля Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Эксперт по моде Максим Зарипов предположил, что парик, в котором Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. Он отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

Ранее Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике. Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.