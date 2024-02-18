Киркоров вернулся в эфир в неожиданном образе после «голой» вечеринки Киркоров появился в шоу «Маска» впервые после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Тот, без кого представить наше шоу невозможно. Бессменный председатель жюри шоу «Маска» народный артист России Филипп Киркоров, — представил певца ведущий.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В СМИ распространилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Telegram-канал SHOT писал, что артист также привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому. Как сообщало издание «Подъем», во время поездки Киркоров заявил, что никогда не уедет из России, потому что его дом и семья в этой стране.

Киркоров в рамках поездки в ДНР успел посетить и Макеевку, где встретился с юными талантами из творческого коллектива «Родничок», которым подарил куклы в виде себя. Артист также привез детям игрушки, краски и раскраски.