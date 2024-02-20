«Все украл»: Костюшкин подаст в суд на Киркорова Певец Костюшкин обвинил Кикорова в краже образа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Костюшкин

Певец Стас Костюшкин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинил артиста Филиппа Киркорова в краже образа. Киркоров стал членом жюри в шоу «Маска» и ради этого надел черный парик, классический костюм и очки с прозрачными стеклами.

Я десять лет создавал «Виталика», и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде, — заявил Костюшкин.

Как сообщалось, 18 февраля Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.

Эксперт по моде Максим Зарипов предположил, что парик, в котором Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. Он отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

Ранее Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике. Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.