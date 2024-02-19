Названа стоимость парика Киркорова на шоу «Маска» Зарипов: парик Киркорова на шоу «Маска» стоит несколько десятков тысяч долларов

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором певец Филипп Киркоров появился в кресле члена жюри на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

У Киркорова всегда редели волосы, а он этого очень боится. Он же должен выглядеть как король. Это заметно, потому что у него другая структура волос совсем. Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов, — подчеркнул Зарипов.

Аналитик предположил, что обычно выбирающий яркие и пестрые наряды певец сменил имидж ради возвращения лояльности публики после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

У Киркорова никогда не было никакого стиля. Он одевался как попугай. Он человек-флюгер — угодливый, проявляющий гибкость в любой ситуации. После «голой» вечеринки Киркоров решил стать более брутальным: прическу изменил, одежду. Он хочет показать свою мужскую стать, весь в черном ходит. Он просто не хочет, чтобы отменялись его концерты, — заключил эксперт.

18 февраля народный артист России Филипп Киркоров вернулся в эфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и впервые появился в новом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм.