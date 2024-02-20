Киркоров избежал иска на 2 млн рублей после поездки в Донбасс РАО отказалось от иска к Киркорову на 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российское авторское общество отказалось от иска к народному артисту России Филиппу Киркорову на 2 млн рублей, говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Ходатайство об отказе от искового заявления поступило судье 19 февраля, спустя несколько дней после поездки артиста в Донбасс.

При этом окончательное решение по делу между РАО и Киркоровым пока не принято. Как следует из картотеки суда, следующее заседание назначено на 20 февраля.

РАО подало иск к Киркорову в конце декабря 2023 года после скандала с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие именно претензии у сообщества возникли к артисту, не уточнялось. Известно, что организация занимается управлением авторскими правами, например, выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или приобретения композиций незаконным путем.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее заявил, что Киркоров переосмыслил свои «прежние ценности» и совершил попытку покаяния, отправившись выступать в Донбасс. По словам депутата, никто не ожидал такого поступка от артиста. Милонов назвал Киркорова молодцом и выразил уверенность, что это не разовая акция.