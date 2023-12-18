Balenciaga внесла Киркорова в черный список Бренд Balenciaga внес Киркорова в черный список за поддержку Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в подкасте Александра Добровинского «Завтрак со звездой» на YouTube заявил, что бренд Balenciaga внес его в международный черный список за поддержку России и президента страны Владимира Путина. По словам исполнителя, компания прекратила продавать ему вещи в своих бутиках по всему миру. Киркоров отметил, что его юрист подал иск в адрес марки.

Все знают, что я очень увлекаюсь модой. Я хожу на все показы. Я достаточно серьезный клиент, который заморачивается над тем, в чем он выходит в свет. И так получилось, что в последние годы в моем гардеробе появилось много вещей бренда Balenciaga. Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: «Из-за того, что господин Киркроров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду», — признался певец.

Киркоров отметил, что решил проверить информацию и зашел в бутик бренда в Дубае. Однако на кассе ему не смогли пробить покупку, заявив, что рядом с его фамилией стоит «красный флажок».

Они спросили, может, у вас есть рядом люди, которые могут купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: «Да не надо, проживу без вашей сумочки», — подчеркнул артист.

Ранее пользователи TikTok нашли в США молодого музыканта, похожего Киркорова. 25-летний артист СJ Hedgepeth выкладывает в своем аккаунте как собственные работы, так и каверы на Nirvana, Post Malone и других исполнителей.

Видео СJ Hedgepeth вышло в топы в октябре после того, как его заметили русскоязычные пользователи TikTok. Кудрявый молодой человек напомнил россиянам народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Теперь музыкант стал героем мемов, а жанр, в котором он играет, получил ироничное название «Кир-core» в русскоязычном сегменте платформы.