Костюшкин грозит судом, зрители ругают: как Киркоров пострадал из-за парика

Фото: Пресс- служба НТВ

Филипп Киркоров

Певец Стас Костюшкин пригрозил поп-королю Филиппу Киркорову судом после появления на телевидении в новом имидже, а зрители жестко раскритиковали артиста за попытку показаться скромным. Какие еще несчастья принес парик исполнителю хита «Зайка моя»?

Как Киркоров вернулся в шоу «Маска»

Киркоров вернулся в кресло председателя жюри «Маски». Настоящей сенсацией стала прическа артиста, а именно темные волосы средней длины.

В течение долгого времени Киркоров не появлялся на сцене и телеэкранах в связи с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, которая прошла в конце декабря в Москве. Артисту пришлось извиняться за появление на мероприятии, по его словам, он «зашел не в ту дверь».

Что сказал модный критик о преображении Киркорова

Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором появился Киркоров, стоит несколько десятков тысяч долларов. По его мнению, поп-король примерил «заграничный, авторский и люксовый» аксессуар для волос.

«У Киркорова всегда редели волосы, а он этого очень боится. Он же должен выглядеть как король. Это заметно, потому что у него другая структура волос совсем. Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов», — подчеркнул Зарипов.

Аналитик предположил, что обычно выбирающий яркие и пестрые наряды певец сменил имидж ради повышения лояльности публики после «голой» вечеринки. Зарипов назвал Киркорова «человеком-флюгером», который проявляет гибкость в любой ситуации. Он отметил, что артист решил стать более брутальным: прическу изменил, одежду, чтобы показать «свою мужскую стать».

За что Костюшкин пригрозил Киркорову судом

Костюшкин опубликовал в своих социальных сетях обращение к Киркорову и обвинил артиста в краже образа. По словам певца, поп-король пошел на плагиат, выбрав в качестве наряда брючный костюм, очки в строгой оправе и парик с темными короткими волосами.

Певец считает, что своим внешним видом Киркоров скопировал образ Виталика, который Костюшкин создавал на протяжении 10 лет.

«Киркоров украл мой образ. Вы „Маску“ видели? Видели, в каком образе он был? Я десять лет создавал этот образ — образ Виталика. И на тебе — Киркоров взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил Костюшкин.

Вместе с этим Telegram-канал «Звездач» считает, что Виталик Костюшкина появился позднее, чем об этом говорит сам артист. Журналисты напомнили, что впервые артист предстал перед зрителями в образе маменькиного сынка в программе «Давай поженимся» в 2019 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Костюшкин

За что зрители раскритиковали Киркорова в шоу «Маска»

Интернет-пользователи раскритиковали телеканал НТВ после появления Киркорова в программе «Маска». Многие зрители не оценили новый образ поп-короля. Некоторые написали, что артист в выпуске был не похож на себя, а напоминал «девочку-подростка» или «мальчика-отличника».

«Киркоров решил примерить на себя роль мальчика-отличника, а вызывает только негатив», — признался один из комментаторов.

«Как же глупо и смешно выглядит председатель», — добавил другой.

Среди пользователей есть и те, кто похвалил Киркорова за изменение имиджа. Кроме того, зрители оценили готовность певца оставаться в России, несмотря на скандал.

«А я смотрела и буду смотреть это шоу, назло всем Янам Поплавским. Хорошее развлекательное шоу .<...> И Киркоров здесь умничка. Не убежал за границу, как его бывшая любовь. <...> А вы, противники веселых шоу и передач, лопните от злости и сожрите друг друга», — написали в комментариях к проморолику шоу.

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