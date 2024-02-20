Взятие Авдеевки вернет Киркорова на сцену? Последние новости 20 февраля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову поставили новое условие для возвращения на сцену после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Что должен сделать певец, какие последние новости о поп-короле 20 февраля?

Какое условие поставили Киркорову для возвращения на сцену

Как сообщает Telegram-канал «Политический аналитик», Киркорову вновь придется отправиться в Донбасс, чтобы полноценно вернуться на сцену и в телевизионные эфиры. По информации источника, недавнего визита в ДНР будет недостаточно для возобновления полноценной карьеры артиста после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

«Филиппу Киркорову для возвращения во все привычные для него телевизионные форматы и на все музыкальные премии необходимо будет регулярно ездить в Донбасс — одной поездкой дело не ограничится», — пишет «Политический аналитик».

Telegram-канал, ссылаясь на источники из окружения Киркорова, утверждает, что в следующий раз поп-король отправится в Донбасс в марте текущего года и на грядущие майские праздники. В частности, артист может выступить перед российскими бойцами, которые принимали участие во взятии Авдеевки.

«Не исключено, что в марте он выступит перед некоторыми бойцами СВО, участвовавшими в освобождении Авдеевки. До Филиппа Бедросовича донесли мысль о том, что одного визита будет мало, эту практику ему необходимо в обязательном порядке сделать регулярной», — сообщает «Политический аналитик» со ссылкой на анонимных собеседников, близких к артисту.

Достоверного подтверждения этой информации нет. Сам Киркоров не делал никаких комментариев по поводу данного сообщения.

Певец посетил ДНР 13 февраля. Он выступил в городской больнице Горловки, где исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, пообещав оплатить протезы трем военнослужащим.

Также Киркоров посетил детский социальный центр. Туда артист привез необходимую технику, включая компьютеры и кондиционеры, и много подарков для малышей, которые подготовили для певца свое выступление.

Позднее Киркоров приехал в Макеевку и подарил воспитанникам местного Дворца детского творчества имени В. Г. Джарты куклы в виде себя, игрушки, краски и раскраски.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказал о поездке Киркорова в Донбасс Майданов

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов на стриме «360» заявил, что поездка Киркорова в Донбасс выглядит странно. По его словам, Киркоров старается исправить ситуацию, в которой он оказался после участия в «голой» вечеринке.

«Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт... С другой стороны, не все артисты это делают», — подчеркнул Майданов.

Он отметил, что к поездке Киркорова на фронт отнеслись бы по-другому, если бы она состоялась не в качестве извинения.

«Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: „Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс, и простите меня“», — констатировал музыкант.

Сколько стоит парик Киркорова на шоу «Маска»

18 февраля Киркоров вернулся в телеэфир как председатель жюри пятого сезона музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ. Перед зрителями артист предстал в непривычном образе. Так, вместо ярких нарядов певец надел строгий черный костюм, классические очки, а также сменил прическу — зрители увидели поп-короля брюнетом с короткой стрижкой.

Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором Киркоров появился на шоу «Маска», стоит несколько десятков тысяч долларов. В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что накладные волосы, вероятно, натуральные.

«У Киркорова всегда редели волосы, а он этого очень боится. Он же должен выглядеть как король. Это заметно, потому что у него другая структура волос совсем. Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов», — считает Зарипов.

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