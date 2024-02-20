«Лучше бы в перьях был»: зрители оказались не рады Киркорову на ТВ

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

18 февраля вышел первый выпуск шоу «Маска», одним из членов жюри которого является Филипп Киркоров. Не все оказались рады возвращению «отмененного» после «голой» вечеринки артиста. Что зрители сказали о появлении Киркорова в «Маске»?

Как Киркоров вернулся в шоу «Маска»

Киркоров вернулся в кресло председателя жюри «Маски». Настоящей сенсацией стала прическа артиста, а именно темные волосы средней длины. Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором появился Киркоров, стоит несколько десятков тысяч долларов. Он предположил, что поп-король примерил «заграничный, авторский и люксовый» аксессуар для волос.

Во время шоу Киркоров пообещал «вести себя хорошо». Артист отметил, что «сундуки со стразами и перьями» теперь в прошлом.

Что зрители сказали о возвращении Киркорова

Интернет-пользователи раскритиковали телеканал НТВ после появления Киркорова в программе «Маска». Некоторые даже отказываются смотреть из-за него популярную передачу.

«„С Киркоровым смотреть не будем“, — коллектив 450 человек одногласно сказали. Вообще НТВ позор. Никто не хочет Филю, а они тащат», — написала пользовательница YouTube.

«Позор НТВ! Таких звездунов прощать — тьфу! Вам плевать, что он творил? Куда смотрит дирекция канала? Плевать на мнение президента! Надо будет ставить вопрос о закрытии канала и смене руководства компании НТВ», — возмутилась другая.

Не понравился зрителям и новый образ поп-короля. Некоторые написали, что артист не похож на себя, а напоминает «девочку-подростка» или «мальчика-отличника».

«Киркоров решил примерить на себя роль мальчика-отличника, а вызывает только негатив», — признался один из комментаторов.

«Как же глупо и смешно выглядит председатель», — добавил другой.

«Киркоров ужасен, лучше бы в перьях был», — отметил третий.

Нашлись и те, кто поддержали телеканал в выборе жюри. Некоторые похвалили Киркорова за изменение имиджа и готовность оставаться в России, несмотря на скандал.

«А я смотрела и буду смотреть это шоу, назло всем Янам Поплавским. Хорошее развлекательное шоу .<...> И Киркоров здесь умничка. Не убежал за границу, как его бывшая любовь. <...> А вы, противники веселых шоу и передач, лопните от злости и сожрите друг друга», — написали в комментариях.

«В стране 150 миллионов жителей, и большинству Филипп нравится. А кому не нравится, смотрите [шоу Андрея] Малахова, там артисты со всей страны порядочные, на любой вкус», — написала зрительница «Маски».

«Без Филиппа Киркорова нет никаких шоу! Он главный. Так будет! Закройте рты, злопыхатели. Оставьте уже человека в покое. Забыли уже, что на сцене творили другие, Шура например. Что молчали-то?» — возмутилась другая.

Фото: Пресс-служба НТВ

Как Киркоров «отмывался» от «голой» вечеринки

После скандального мероприятия блогера Анастасии Ивлеевой Киркоров опубликовал видео, в котором заявил, что осознает свою ошибку, и пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые он посещает.

В начале января Филипп Киркоров пообещал перечислить свой гонорар за съемки в шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле 30 декабря. В результате украинской атаки погибли 25 человек, ранения получили 109 человек.

13 февраля стало известно, что Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники, о чем сообщил ряд Telegram-каналов.

Telegram-канал BRIEF уточнил, что певец доставил в Горловку подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

Выступая с речью перед военными, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует. Также Киркоров заявил, что молится за российских бойцов на передовой.

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