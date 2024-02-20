18 февраля вышел первый выпуск шоу «Маска», одним из членов жюри которого является Филипп Киркоров. Не все оказались рады возвращению «отмененного» после «голой» вечеринки артиста. Что зрители сказали о появлении Киркорова в «Маске»?
Как Киркоров вернулся в шоу «Маска»
Киркоров вернулся в кресло председателя жюри «Маски». Настоящей сенсацией стала прическа артиста, а именно темные волосы средней длины. Модный аналитик Максим Зарипов предположил, что парик, в котором появился Киркоров, стоит несколько десятков тысяч долларов. Он предположил, что поп-король примерил «заграничный, авторский и люксовый» аксессуар для волос.
Во время шоу Киркоров пообещал «вести себя хорошо». Артист отметил, что «сундуки со стразами и перьями» теперь в прошлом.
Что зрители сказали о возвращении Киркорова
Интернет-пользователи раскритиковали телеканал НТВ после появления Киркорова в программе «Маска». Некоторые даже отказываются смотреть из-за него популярную передачу.
«„С Киркоровым смотреть не будем“, — коллектив 450 человек одногласно сказали. Вообще НТВ позор. Никто не хочет Филю, а они тащат», — написала пользовательница YouTube.
«Позор НТВ! Таких звездунов прощать — тьфу! Вам плевать, что он творил? Куда смотрит дирекция канала? Плевать на мнение президента! Надо будет ставить вопрос о закрытии канала и смене руководства компании НТВ», — возмутилась другая.
Не понравился зрителям и новый образ поп-короля. Некоторые написали, что артист не похож на себя, а напоминает «девочку-подростка» или «мальчика-отличника».
«Киркоров решил примерить на себя роль мальчика-отличника, а вызывает только негатив», — признался один из комментаторов.
«Как же глупо и смешно выглядит председатель», — добавил другой.
«Киркоров ужасен, лучше бы в перьях был», — отметил третий.
Нашлись и те, кто поддержали телеканал в выборе жюри. Некоторые похвалили Киркорова за изменение имиджа и готовность оставаться в России, несмотря на скандал.
«А я смотрела и буду смотреть это шоу, назло всем Янам Поплавским. Хорошее развлекательное шоу .<...> И Киркоров здесь умничка. Не убежал за границу, как его бывшая любовь. <...> А вы, противники веселых шоу и передач, лопните от злости и сожрите друг друга», — написали в комментариях.
«В стране 150 миллионов жителей, и большинству Филипп нравится. А кому не нравится, смотрите [шоу Андрея] Малахова, там артисты со всей страны порядочные, на любой вкус», — написала зрительница «Маски».
«Без Филиппа Киркорова нет никаких шоу! Он главный. Так будет! Закройте рты, злопыхатели. Оставьте уже человека в покое. Забыли уже, что на сцене творили другие, Шура например. Что молчали-то?» — возмутилась другая.
Как Киркоров «отмывался» от «голой» вечеринки
После скандального мероприятия блогера Анастасии Ивлеевой Киркоров опубликовал видео, в котором заявил, что осознает свою ошибку, и пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые он посещает.
В начале января Филипп Киркоров пообещал перечислить свой гонорар за съемки в шоу «Маска» жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле 30 декабря. В результате украинской атаки погибли 25 человек, ранения получили 109 человек.
13 февраля стало известно, что Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники, о чем сообщил ряд Telegram-каналов.
Telegram-канал BRIEF уточнил, что певец доставил в Горловку подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.
Выступая с речью перед военными, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует. Также Киркоров заявил, что молится за российских бойцов на передовой.
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