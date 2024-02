Зачем Киркоров дал слово пацана, кто Змей Горыныч: новости о шоу «Маска»

18 февраля стартовал пятый сезон шоу «Маска». Первый выпуск широко обсуждается в Сети, ведь в эфир вернулся «отмененный» после «голой» вечеринки поп-король Филипп Киркоров. Каковы последние новости о шоу «Маска» на НТВ?

Как Киркоров вернулся в телеэфир

Киркоров вновь занял кресло председателя жюри шоу «Маска». Перед зрителями народный артист предстал в новом облике: перья и стразы певец сменил на более лаконичный образ. На Киркорове была белая рубашка, галстук, черный костюм, на лице — очки в строгой оправе. Настоящей сенсацией стала прическа артиста, а именно темные волосы средней длины.

«Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — пишет портал vokrug.tv.

Во время шоу Киркоров пообещал «вести себя хорошо». Артист отметил, что «сундуки со стразами и перьями» теперь в прошлом.

На презентации проекта Киркоров еще не был брюнетом. На онлайн-показе артист появился с выкрашенные под «яркую» седину волосами, в фиолетовом костюме, украшенном брошью с эмблемой проекта. Тогда же Киркоров обратил внимание на новую стрижку ведущего «Маски» Вячеслава Макарова.

«Слава, твой образ навел на определенные мысли — даю „слово пацана“, возьму на заметку», — сказал тогда исполнитель хита «Цвет настроения синий».

В начале января Филипп Киркоров пообещал перечислить свой гонорар за съемки в шоу «Маске» жителям Белгорода, пострадавшим при обстреле 30 декабря. В результате украинской атаки погибли 25 человек, ранения получили 109 человек.

Кто получил иммунитет на шоу «Маска» 18 февраля

В пятом сезоне шоу «Маска» за победу сражаются 14 участников. Масками юбилейного сезона стали Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок.

По итогам всех выступлений на получение иммунитета были номинированы Щенок, Кот и Змей Горыныч. В первом выпуске шоу «Маска-5» судьи проекта, среди которых был не только Филипп Киркоров, но и Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Дима Билан, поддержали звезду, скрывающуюся под маской Кота. Артист исполнил мешап из песен «Если добрый ты» из мультфильма о коте Леопольде и композиции Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA.

«Если бы Клара Румянова была жива, я бы подумал, что это она», — заявил Киркоров.

Члены жюри предположили, что за маской скрываются Ольга Кузьмина, Лиза Арзамасова, Ирина Пегова, Юлия Пересильд или Светлана Светикова.

Кто скрывается под маской Змея Горыныча

В юбилейном сезоне шоу появилась маска, которая объединит троих участников. Змей Горыныч — одна из самых технологически сложных масок проекта, но, по мнению зрителей, одна из самых эффектных. По задумке создателей, три человека во время исполнения номера будут размещаться в общем туловище.

После выступления коллектива члены жюри оказались в тупике. Эксперты предположили, что за маской скрываются «Отпетые мошенники» или «Иванушки International». Регина Тодоренко в шутку высказала версию, что это может быть и «выжимка из хора Турецкого», а Родригез выдвинул теорию, что на самом деле такой образ выбрала «Надежда Бабкина и двое из хоровода».

Какие песни исполнили в «Маске» 18 февраля

Первым выступил Перец. Он исполнил хит Кая Метова — Position 2. Затем членов жюри впечатлил Енот, представивший трек Димы Билана «Ночной хулиган». Следом на сцене появился Щенок с песней Сэма Смита I’m Not the Only One.

Высоких оценок удостоилась Акула, представившая мешап из «Морячки» Олега Газманова и вирусного трека Baby Shark. Невероятно выигрышным Тимур Родригез назвал выступление Арлекина с песней Hafanana. Судьи отметили и выступление Гориллы с треком If There’s Any Justice.

За маской Мотылька, исполнившего композицию «В Кейптаунском порту», Регина Тодоренко заподозрила актрису Анастасию Самбурскую. После Мотылька выступил Кот с мешапом из песен «Если добрый ты» и композиции Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA.

Девятой на сцену вышла Кукуруза и исполнила балладу Over the Rainbow из мюзикла «Волшебник страны Оз». После нее перед судьями появился Водяной и исполнил мешап из «Песни Водяного» из мультфильма «Летучий корабль» и песни Makeba. Киркоров заподозрил в участнике своего отца Бедроса Киркорова.

Кактус покорил зрителей мешапом из песен «Каким ты был, таким остался» и «Ты горишь как огонь» Slava Marlow. Бабочка же исполнила «Куплеты администратора» из фильма «Обыкновенное чудо». Завершающими были выступления Змея Горыныча с песней Fire группы Scooter и Матрешки с композицией O zittre nicht, mein lieber Sohn.

