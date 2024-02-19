«Зашел не в ту дверь»: в Сети возмутились появлению Киркорова в шоу «Маска» Россияне раскритиковали Киркорова после появления в жюри шоу «Маска»

Фото: Пресс-служба НТВ

Кадр из шоу «Маски»

Интернет-пользователи раскритиковали телеканал НТВ после появления певца Филиппа Киркорова в программе «Маска». Артист предстал в программе в роли члена жюри. Ему подобрали стильный образ, состоящий из белой рубашки и темного брючного костюма, однако не все поклонники шоу рады новости о появлении певца в качестве председателя жюри и даже отказываются смотреть из-за него любимую передачу.

Позор НТВ, игнорирует мнение народа. Киркорова не убрали, смотреть не будем, позор, — пишут в комментариях под видео на YouTube-канале шоу.

Пользователи отмечают, что «на зрителей плюнули и растерли, оставив опостылевших членов жюри». Нашлись и те, кто считает, что без Киркорова шоу смотреть будет неинтересно.

Что так на Киркорова обозлились? Человек зашел не в ту дверь,ошибся. Ездил в Донбасс, раскаялся. По крайней мере, не болтал лишнее, как другие. О сколько ошибок Бог нам прощает, давайте будем добрее, — написал один из комментаторов.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В СМИ распространилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Telegram-канал SHOT писал, что артист также привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому.

Как сообщало издание «Подъем», во время поездки Киркоров заявил, что никогда не уедет из России, потому что его дом и семья в этой стране.