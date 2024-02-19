Кологривый сыграет Жириновского? Что известно, кто может его заменить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый может сыграть в байопике о жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Что по этому поводу сказали режиссер будущей картины Александр Баранов и сам актер, какие последние новости о ленте про Жириновского на 19 февраля?

Сыграет ли Кологривый Жириновского

Актер Никита Кологривый, известный по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Оффлайн», фильме «По щучьему велению» и других популярных проектах, рассматривается как один из кандидатов на роль Владимира Жириновского в ленте про основателя ЛДПР. Об этом рассказал кинорежиссер Александр Баранов, который будет работать над этой картиной.

Ранее он подчеркнул, что кастинг на главную роль еще не проводился. По его словам, он видел Кологривого только на фотографиях и ничего о нем не знает.

«Я вам могу сказать одно: еще не было вообще никакого кастинга. Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа», — пояснил Баранов.

Сам Кологривый подтверждал, что исполнит роль Жириновского. Об этом артист рассказал на видео, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru. Уточнялось, что актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. По словам Кологривого, ему удастся сыграть Жириновского лучше, что любому российскому артисту.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый на представленных кадрах.

Слуцкий подтверждал, что Жириновского сыграет именно Кологривый.

Что известно о фильме про Жириновского

В начале февраля Слуцкий сообщил о планах снять художественный фильм о жизни бессменного партийного лидера. Он уточнил, что лента будет основана на реальных событиях и раскроет для молодого поколения жизненный путь экс-главы ЛДПР.

«Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России», — говорил Слуцкий.

Режиссером картины выступит Александр Баранов. Широкому зрителю он известен по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами.

Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Сейчас создатели ленты ведут работу над сценарием. По предварительным данным, фильм выйдет на экраны в 2025 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Кто еще может сыграть Жириновского

Профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru назвал имена актеров, которые, помимо Кологривого, могли бы сыграть Жириновского в молодые годы политика. По его мнению, на эту роль подошли бы артисты Юра Борисов, Александр Головин, Дмитрий Шевченко, Сергей Юшкевич, Александр Яценко и Павел Деревянко.

«Борисов — хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивого, аналитического — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает», — считает Давыдов.

Что касается Александра Головина, то здесь, по мнению спикера NEWS.ru, могла бы получиться «сильная и крутая роль через преодоление». Говоря о Дмитрии Шевченко, профайлер подчеркнул, что в фильмографии актера масса самых разнообразных ролей и он имеет большой жизненный опыт.

У Сергея Юшкевича Давыдов отметил «внутренний стержень, как у Жириновского». Александр Яценко мог бы «примерить» ценностные характеристики Жириновского и показать различие граней характера: на людях в публичном поле и с близкими, считает профайлер.

В роли Жириновского Давыдов увидел и Павла Деревянко. Эксперт указал, что тот «такой же, по-хорошему, псих», каким был политик. И, несмотря на несовпадение по внешнему типажу, они легко могут совпасть по внутреннему драматизму и драйву, констатировал спикер.

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