Филипп Киркоров: последние новости 19 февраля, «Маска», обещания, критика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Накануне на телеканале НТВ состоялась премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска» с участием народного артиста России Филиппа Киркорова. Что говорил поп-король, как он выглядел, какие последние новости о певце 19 февраля?

Как Киркоров вел себя в новом сезоне «Маски»

Киркоров вернулся в телеэфир после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и появился в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ в качестве председателя жюри. В этот раз вместо привычных ярких нарядов певец надел строгий черный костюм, классические очки, а также сменил прическу — зрители увидели поп-короля брюнетом с короткой стрижкой.

«Тот, без кого представить наше шоу невозможно. Бессменный председатель жюри шоу „Маска“ народный артист России Филипп Киркоров», — представил певца ведущий.

В отличие от прошлых сезонов сейчас Киркоров почти не делился личными историями, а в основном пытался угадать личности участников. При этом он косвенно упомянул и о скандальной вечеринке Ивлеевой во время номера Водяного. Увидев сказочного персонажа на сцене, поп-король сразу предположил, что в этом костюме скрывается его отец — Бедрос Киркоров.

«Ну здравствуй, папа! Здравствуй, Бедрос. Папа, что ты опять здесь делаешь? Что же тебе дома не сидится почти в 92 года», — обратился председатель судей к участнику.

Валерия пошутила, что отец Киркорова решил проверить, как тот себя ведет. В ответ на эти слова певец пообещал «вести себя хорошо».

«Веду себя по-разному, но в последнее время обещаю, что буду вести себя хорошо», — сказал артист, подчеркнув, что «стразы и перья» остались в прошлом.

Номер Водяного произвел впечатление на членов жюри, пишет издание «Вокруг ТВ». Так, заслуженный артист России Дима Билан, который присутствовал на шоу в качестве приглашенного гостя, обратился к участнику и попросил «не тянуть на дно морское». Комментируя эту реплику, Киркоров вновь иронично намекнул на вечеринку в «Мутаборе».

«Да, я там (на дне морском. — NEWS.ru) уже побывал, пора всплывать», — констатировал поп-король.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему раскритиковали новый образ Киркорова

Многие поклонники Киркорова положительно оценили образ артиста в новой «Маске». По их словам, в таком обличье певец выглядит стильным и молодым.

«Филипп стал такой красивый — глаз не оторвать! В этом образе он такой стильный и молодой. Настоящий король!» — отмечают поклонники.

Однако не всем пришелся по нраву новый образ Киркорова. Так, стилист Джордж Ровалс подверг критике преображение певца. В этом контексте он упомянул бывшую супругу поп-короля Аллу Пугачеву, отметив, что Киркоров не поддержал тренд Примадонны.

«Ничего хорошего, на мой взгляд, в его новом образе нет. Накладка у Киркорова, как мне кажется, дешевая. Пойдите на рынок — там в любом киоске такой парик можно поискать. Качество не ахти уж и какое. У меня такое ощущение, что парик полунатуральный. Подобный можно поискать на рынке от $100 и выше. Вот у Пугачевой накладки сейчас супер-пупер, она задала на них особый тренд. Да и форма парика под горшок мне не нравится. Не идет ему», — цитирует стилиста MK.RU.

Как Киркоров вернулся на ТВ

Telegram-канал «Звездная пыль» рассказал, что руководство НТВ приложило максимальные усилия для возвращения Киркорова в телеэфир.

«Вопрос, как его намонтируют для выпуска. В рекламных роликах на НТВ его показывают очень мало, без слов, хотя другие члены жюри говорят. Скорее всего, оставят по минимуму, не дадут звездеть, как раньше. Так что наказание Филиппа еще не окончено. Вертать его обратно будут постепенно. Наш источник сообщил, что руководство канала приложило все усилия для возвращения Филиппа в эфир. Он председатель жюри, программа дорогая и рейтинговая, менять коня на переправе — значит поднять новую шумиху», — сообщал ранее источник.

По информации канала, каждый новый выпуск программы Киркоров будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

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