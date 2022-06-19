«Уехали куда-то»: Ярушин посоветовал помолчать сбежавшим звёздам Ярушин посоветовал сбежавшим за границу артистам помолчать для их же блага

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стас Ярушин

Стас Ярушин посоветовал покинувшим Россию артистам вообще ничего не говорить, чтобы их не возненавидели ещё больше. Звезда «Универа» считает, что уже только один отъезд знаменитостей говорит сам за себя, пишут «Народные новости».

Есть артисты, которые уехали куда-то, и оттуда поливают нашу страну грязью. Я патриот и не уехал, — заявил актёр.

Ярушин сейчас с головой ушёл в работу. Он снимается в кино, записывает песни и ведёт своё шоу на YouTube. Актёр в беседе с изданием рассказал, что на данный момент вернулся к музыке и за три года он собрал отличный музыкальный коллектив. На днях артист собирается записать песню в дуэте с Ларисой Долиной.

На этом поприще хочу чего-то добиться и добиваюсь, двигаюсь в правильном направлении. 4 июля я выступаю по приглашению Леонида Агутина в «Формуле Леонида Агутина». Значит, тут мы кому-то нужны, — подытожил Ярушин.

Ранее Стас Ярушин ответил поклонникам на самый частый вопрос, не собирается ли он по примеру других звёзд покинуть Россию. Об этом актёр написал в соцсети, причём ответил подписчикам очень прямо.