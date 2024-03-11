Кенсингтонский дворец заподозрили в обмане после публикации фото принцессы DM: ведущие новостные агентства массово отозвали фото принцессы Уэльской

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, на которой она позирует в окружении своих троих детей, сообщает газета Daily Mail. По данным издания, СМИ опасаются, что снимок мог быть отредактирован.

В частности, фото отозвали Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, утверждает газета. По ее данным, агентства заподозрили Кенсингтонский дворец в осуществлении «цифровых манипуляций» над снимком.

Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Кейт Миддлтон, смещенную молнию на ее куртке, а также размытую юбку принцессы Шарлотты и ее частично отсутствующий рукав. Некоторых также смутил неестественный каблук одного из ботинок Шарлотты.

Очевидные ошибки редактирования на фотографии подогрели теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон. Пользователи соцсетей потребовали раскрыть, где на самом деле находится принцесса Уэльская. Кенсингтонский дворец ситуацию не комментировал.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ранее поделилась в соцсетях первой фотографией после известий о том, что ей сделали полостную операцию. На опубликованном кадре супруга принца Уильяма улыбается в окружении своих троих детей.

Предполагается, что снимок был сделан в Виндзоре за несколько дней до опубликования, однако комментаторы усомнились, что фото актуальное. Некоторые отмечали, что семья на кадре слишком легко одета для текущей погоды в Англии. Кроме того, на заднем фоне полностью зеленая лужайка и покрытое листьями дерево.