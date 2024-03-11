Королевская семья Великобритании: последние новости 11 марта, Карл III

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III написал трогательный пост о матери, а британская пресса отозвала обнародованные снимки супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон после операции. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о Карле III

В начале февраля в Букингемском дворце рассказали, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. По данным Daily Mirror, сам монарх не планировал обсуждать вопросы наследия престола еще по меньшей мере 10 лет.

В марте в Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации источника, в случае кончины монарха в королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай», а новым королем будет провозглашен старший сын монарха принц Уильям. Его супруга Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

Накануне Карл III отдал дань уважения покойной королеве Елизавете II в честь Дня матери. На официальном аккаунте королевской семьи в социальной сети Twitter (X) Карл III пожелал мирного воскресенья всем матерям и тем, кто по ним скучает.

К посту также была прикреплена черно-белая фотография, на которой изображен принц Чарльз, целующий руку матери во время матча по поло. Фото было сделано в июле 1985 года после того, как Елизавета II вручила старшему сыну приз на спортивном мероприятии.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Великобритания: Король Карл III читает в Букингемском дворце некоторые из 7000 открыток и писем, отправленных доброжелателями со всего мира

Что не так с фото Кейт Миддлтон после операции

Кенсингтонский дворец 10 марта опубликовал первую фотографию Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости. Снимок был сделан принцем Уильямом. На нем, помимо принцессы Уэльской, также запечатлены их дети: десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи.

Фото должно было успокоить поклонников королевской семьи, которые говорили, что принцесса Кейт слишком долго не появляется после операции. Однако ведущие информационные агентства мира отозвали ранее обнародованный Кенсингтонским дворцом снимок Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из подозрений, что он мог быть подвергнут ретуши, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в Сети обратили внимание на отредактированное запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты. Некоторые также заметили отсутствие обручального кольца на левой руке принцессы Уэльской. В Кенсингтонском дворце отказались давать комментарий по поводу недочетов на снимке.

Какие известны последние новости о Меган Маркл и принце Гарри

Принц Гарри и его жена Меган Маркл навестили родственников учительницы Ирмы Гарсии, погибшей во время стрельбы в школе города Ювалде в штате Техас. Об этом рассказал племянник погибшей Джон Мартинес.

«Это много значит для меня, то, что Гарри и Меган приехали навестить нас. Было много слез радости и душевных моментов. Это самые добрые и скромные люди, которых я видел», — отметил он.

По словам Мартинеса, Гарри и Меган «идеально вписались» в их семью. Молодой человек добавил, что Сассексы приурочили свой визит ко дню рождения его матери. Они вручили имениннице торт и спели песню Happy Birthday.

Также на днях Меган Маркл рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей. Поведение общественности в тот момент жена принца Гарри назвала жестоким.

«Пик издевательств и оскорблений, с которыми я столкнулась в интернете, пришелся на период, когда я была беременна Арчи и Лили и когда они только родились. Молодые мамы очень уязвимы. Сложно понять, откуда в людях столько ненависти. Это не просто язвительные замечания, это жестокость», — сообщила Маркл.

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