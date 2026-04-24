Похищенную в Мьянме россиянку освободили из рабства

Похищенная в Мьянме в начале апреля россиянка освобождена из рабства, сообщил РЕН ТВ правозащитник Иван Мельников. По его словам, такого результата удалось добиться в результате сотрудничества представителя МВД РФ в Таиланде, Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, а также МИД РФ и армейского подразделения Мьянмы, которое успешно провело спецоперацию на границе.

Сейчас наша соотечественница находится в тяжелых условиях центра временного содержания иностранных граждан республики, — рассказал Мельников.

Ранее стало известно, что российские дипломаты в Мьянме ведут поиски пропавшей россиянки, которая приехала в страну по приглашению на работу. Как сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мьянме Дмитрий Борисов, 27-летняя женщина по прибытии была обманом вывезена в Шанскую национальную область, где ее след потерялся.

До этого сообщалось, что применительно к российским гражданам речь идет о единичных случаях вовлечения в нелегальную деятельность кибер-ОПГ в мьянманской глубинке. Это резко контрастирует с численностью причастных к аналогичному «бизнесу» десятков тысяч граждан государств Азии.