Дипломаты начали искать обманутую и пропавшую россиянку в Мьянме

Российские дипломаты в Мьянме ведут поиски пропавшей россиянки, которая приехала в страну по приглашению на работу, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мьянме Дмитрий Борисов. По его словам, 27-летняя женщина по прибытии была обманом вывезена в Шанскую национальную область, где ее след потерялся.

Сведения о выезде упомянутой гражданки с территории Мьянмы через воздушные и наземные пропускные пункты отсутствуют, как и сведения о ее регистрации в гостиницах Шанской области. В настоящее время мьянманские правоохранительные органы с привлечением местных общественных организаций продолжают поиск, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Таиланде разыскивают пропавшую 37-летнюю блогершу-бодипозитивщицу из России. По информации источника, девушку по имени Станислава в последний раз видели на пляже Най Харн на юге Пхукета.

До этого в Таиланде пропали российская модель фитнес-бикини и ее молодой человек, который владеет ритуальным бизнесом в Москве. Пара отдыхала на Пхукете с начала февраля.