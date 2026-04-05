Еще одна россиянка-блогерша пропала в Таиланде

В Таиланде разыскивают пропавшую 37-летнюю блогершу-бодипозитивщицу из России, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, девушку по имени Станислава в последний раз видели на пляже Най Харн на юге Пхукета.

На канале сообщили, что блогерша в белой одежде сидела на берегу и слушала музыку. О ее пропаже сообщил экс-супруг, когда Станислава перестала выходить на связь. Отмечается, что мужчина воспитывает их общих детей.

По информации SHOT, девушка могла попасть в секту — такую версию выдвинули знакомые блогерши. В течение последних несколько лет она перестала вести блог на бодипозитивную тематику, похудела и стала говорить в Сети о религии.

Ранее в Таиланде пропали российская модель фитнес-бикини и ее молодой человек, который владеет ритуальным бизнесом в Москве. По его данным, пара отдыхала на Пхукете с начала февраля.

До этого россиянин Гордей Страут пропал в Бангкоке через несколько недель после прибытия в столицу Таиланда, куда он прилетел из Индонезии. 22-летний молодой человек оказался там 4 сентября 2025 года, а после 28-го числа перестал отвечать на звонки и сообщения.