Еще одна россиянка-блогерша пропала в Таиланде

Российская блогерша-бодипозитивщица пропала в Таиланде

В Таиланде разыскивают пропавшую 37-летнюю блогершу-бодипозитивщицу из России, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, девушку по имени Станислава в последний раз видели на пляже Най Харн на юге Пхукета.

На канале сообщили, что блогерша в белой одежде сидела на берегу и слушала музыку. О ее пропаже сообщил экс-супруг, когда Станислава перестала выходить на связь. Отмечается, что мужчина воспитывает их общих детей.

По информации SHOT, девушка могла попасть в секту — такую версию выдвинули знакомые блогерши. В течение последних несколько лет она перестала вести блог на бодипозитивную тематику, похудела и стала говорить в Сети о религии.

Ранее в Таиланде пропали российская модель фитнес-бикини и ее молодой человек, который владеет ритуальным бизнесом в Москве. По его данным, пара отдыхала на Пхукете с начала февраля.

До этого россиянин Гордей Страут пропал в Бангкоке через несколько недель после прибытия в столицу Таиланда, куда он прилетел из Индонезии. 22-летний молодой человек оказался там 4 сентября 2025 года, а после 28-го числа перестал отвечать на звонки и сообщения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
