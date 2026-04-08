08 апреля 2026 в 18:31

Стало известно о еще одной россиянке, которую силой держат в Мьянме

Посольство РФ: еще одну россиянку удерживают в мошенническом кол-центре Мьянмы

Посольству России в Мьянме известно о еще одной россиянке, которую незаконно удерживают в мошенническом кол-центре на территории республики, заявил ТАСС посол Искандер Азизов. По его словам, диппредставительство уже направило властям страны запрос об оказании содействия в поиске женщины.

Посольство России в Мьянме осведомлено еще об одной гражданке Российской Федерации, насильно удерживаемой в кол-центре на территории Мьянмы, — отметил собеседник агентства.

Азизов уточнил, что применительно к российским гражданам речь идет о единичных случаях вовлечения в нелегальную деятельность кибер-ОПГ в мьянманской глубинке. Это резко контрастирует с численностью причастных к аналогичному «бизнесу» десятков тысяч граждан государств Азии, резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что россиянка, которую освободили из мошеннического кол-центра, вылетела на родину. Рейс отправился из Бангкока в Москву 8 апреля в 10:15 по местному времени (06:15 мск). Перед посадкой на борт женщина отказалась общаться с журналистами.

