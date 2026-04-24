Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось Сумма взяток по второму делу Тимура Иванова выросла до 1,415 млрд рублей

Общая сумма трех эпизодов взяток, инкриминируемых бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову в окончательном обвинении по второму коррупционному уголовному делу, составляет 1,415 млрд рублей, сообщил ТАСС один из участников процесса в Симоновском суде Москвы. В пятницу суд принял решение о слушании дела экс-чиновника в закрытом режиме.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о получении Ивановым денежных средств в размере 1 млрд 208 млн рублей от участников строительства и реконструкции объектов для Минобороны в различных регионах России. Эти деньги переводились в рамках выполнения десятков госконтрактов и договоров.

Помимо этого, в обвинение включены еще две взятки — на 152 млн и 55 млн рублей, отметил участник процесса. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.