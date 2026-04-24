Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось

Общая сумма трех эпизодов взяток, инкриминируемых бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову в окончательном обвинении по второму коррупционному уголовному делу, составляет 1,415 млрд рублей, сообщил ТАСС один из участников процесса в Симоновском суде Москвы. В пятницу суд принял решение о слушании дела экс-чиновника в закрытом режиме.
Собеседник агентства уточнил, что речь идет о получении Ивановым денежных средств в размере 1 млрд 208 млн рублей от участников строительства и реконструкции объектов для Минобороны в различных регионах России. Эти деньги переводились в рамках выполнения десятков госконтрактов и договоров.
Помимо этого, в обвинение включены еще две взятки — на 152 млн и 55 млн рублей, отметил участник процесса. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.