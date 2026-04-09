Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III

На пасхальной службе в Виндзорском замке заметили 18-летнего Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, которого называют самым загадочным членом британской королевской семьи, сообщает Daily Mail. Мероприятие прошло в часовне Святого Георгия.

Процессию возглавили король Карл III и королева Камилла. Джеймс следовал сразу за семьей наследника престола — принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их тремя детьми.

Перед началом службы фотографы запечатлели Джеймса за оживленной беседой с Миддлтон у входа в часовню. Его сопровождал отец — младший брат Карла III принц Эдвард.

До сих пор Джеймс Маунтбеттен-Виндзор и его сестра редко появлялись на публике. Это связывали с усилиями их родителей, которые стремились оградить детей от внимания прессы.

