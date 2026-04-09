09 апреля 2026 в 14:02

Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III

Пасхальную службу в Виндзорском замке посетил Джеймс Маунтбеттен-Виндзор

Джеймс Маунтбеттен-Виндзор Фото: Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press
На пасхальной службе в Виндзорском замке заметили 18-летнего Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, которого называют самым загадочным членом британской королевской семьи, сообщает Daily Mail. Мероприятие прошло в часовне Святого Георгия.

Процессию возглавили король Карл III и королева Камилла. Джеймс следовал сразу за семьей наследника престола — принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их тремя детьми.

Перед началом службы фотографы запечатлели Джеймса за оживленной беседой с Миддлтон у входа в часовню. Его сопровождал отец — младший брат Карла III принц Эдвард.

До сих пор Джеймс Маунтбеттен-Виндзор и его сестра редко появлялись на публике. Это связывали с усилиями их родителей, которые стремились оградить детей от внимания прессы.

Ранее в распоряжении СМИ появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с Джеффри Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно, сделан на острове Мартас-Винъярд.

