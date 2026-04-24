Правозащитница Шеслер: у Киева не хватит дохода на возврат кредита Евросоюзу

У Киева не хватит средств для возврата кредита Евросоюзу, заявила Общественной Службе Новостей председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По словам эксперта, руководители стран ЕС пытаются показать своим гражданам, что эти кредиты были возвратными.

Обращаясь к своему обществу, к населению европейских стран, еврочиновники хотят подтвердить убежденность граждан в том, что Россия проигрывает и поэтому будет платить Украине репарации, — заявила Шеслер.

По ее словам, Евросоюз понимает, что кредит Украиной не будет оплачен. Правозащитница подчеркнула, что заявление о выплатах со стороны Киева и репарациях от России направлено на внутренний рынок ЕС для оправдания перед гражданами.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оставляет за собой право использовать российские замороженные активы. В частности, они могут применяться для погашения кредита Украине в размере €90 млрд.