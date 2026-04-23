Евросоюз допускает использование активов РФ для погашения кредита Украины

Евросоюз оставляет за собой право использовать российские замороженные активы, говорится в публикации в журнале ЕС. В документе говорится, что, в частности, они могут применяться для погашения кредита Украине в размере €90 млрд.

Двадцать пять государств-членов договорились, что этот кредит должен быть погашен Украиной только после получения репараций. До этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом, — сказано в документе.

Ранее постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 20-й пакет санкций против России, а также договорились о выделении Украине кредита на €90 млрд. Решение было принято по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз скорее заплатит деньги России, чем получит репарации от Москвы. По его словам, Украина может не рассчитывать на выделенный Европой кредит.

Тем временем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Еврокомиссия выделила Украине дополнительно €1,4 млрд (130,5 млрд рублей), полученных из сверхприбыли от замороженных активов Центрального банка России. Она пояснила, что эти средства поступят за счет процентов по деньгам, которые хранятся в европейских центральных депозитариях ценных бумаг.