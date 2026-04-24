«Еще не время»: Набиуллина о ношении легендарных брошей Набиуллина призналась, что пока не собирается носить легендарные броши

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в беседе с LIFE.ru, что пока не планирует возвращать броши, которые раньше надевала на пресс-конференции по ключевой ставке. На вопрос о том, увидят ли россияне аксессуары в этом году, она ответила, что не знает.

Еще не время, — ответила Набиуллина.

С 2020 года глава Центробанка появлялась на пресс-конференциях с брошами в виде разных фигур, которым приписывали символическое значение для экономики. Она перестала их носить весной 2022 года.

Набиуллина ранее отмечала, что действительно закладывала в украшения особые значения. Первой такой брошью стала неваляшка — символ мер поддержки финансового сектора в период пандемии.

Ранее Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что высокая инфляция склонна к дальнейшему росту, если не сталкивается с препятствием в виде жесткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, что стало наименьшим показателем с 2020 года, однако ее уровень остается высоким, о чем свидетельствует обеспокоенность граждан ростом цен, пояснила она.