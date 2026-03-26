26 марта 2026 в 13:45

«Очень опасное свойство»: в ЦБ объяснили, почему разгоняется инфляция

Набиуллина: инфляция разгонится, если не столкнется с жесткой ДКП

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высокая инфляция склонна к дальнейшему росту, если не сталкивается с препятствием в виде жесткой денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, что стало наименьшим показателем с 2020 года, однако ее уровень остается высоким, о чем свидетельствует обеспокоенность граждан ростом цен, пояснила она.

Это очень опасное свойство повышенной инфляции — если она не встречает барьера в виде жесткой денежно-кредитной политики, она будет разгоняться все выше и выше, — сказала Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что высокая ключевая ставка существенно замедлила рост цен в стране за прошлый год. Благодаря этому, по его словам, удалось сократить показатель с 10% до менее 6% в годовом исчислении.

Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка способна снизиться до 12% годовых. При этом руководитель банка пошутил, что «переквалифицировался» в синоптики, поскольку предсказывать погоду проще, чем угадывать дальнейшие шаги ЦБ в отношении ключевой ставки.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

