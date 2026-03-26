«Перешел на погоду»: Костин ответил на вопрос о ключевой ставке

Глава ВТБ Костин: проще спрогнозировать погоду, чем ключевую ставку ЦБ России

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ключевая ставка может опуститься до 12% годовых, заявил глава ВТБ Андрей Костин. При этом он пошутил, что «перешел» на прогнозирование погоды, поскольку это проще, чем угадать дальнейшие действия ЦБ России по ключевой ставке, передает РИА Новости.

Думаю, если в целом до 12% дойдем в конце года, то хорошо будет. Я ставку (ключевую. — NEWS.ru.) перестал прогнозировать, я перешел на погоду — проще угадать, — заявил он.

Ранее в Центробанке сообщили, что в России наблюдается замедление роста экономической активности. Регулятор отметил охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая была во многом обусловлена ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3–4% в течение двух лет. Парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение показателя даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

Центральный банк России 20 марта объявил о понижении ключевой ставки с 15,5% до 15% годовых. По информации регулятора, экономическая ситуация постепенно стабилизируется и приближается к состоянию устойчивого роста.

Андрей Костин
ВТБ
Россия
Центробанк РФ
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

