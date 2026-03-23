В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки Зампред ЦБ Заботкин: высокая ключевая ставка снизила инфляцию в РФ до менее 6%

Высокая ключевая ставка значительно снизила инфляцию в России за последние 12 месяцев, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, выступая в Госдуме. По его словам, которые приводит ТАСС, благодаря этому показатель снизился с 10% до менее 6% в годовом выражении.

Много кто говорил год назад, что ключевая ставка не снижает инфляцию. Сейчас можно с уверенностью сказать, что высокая ключевая ставка инфляцию снизила с 10% в годовом выражении до менее 6% сейчас. Это значимое изменение инфляции за 12 месяцев, — сказал он.

Совет директоров Центробанка в ходе заседания 20 марта принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

В Центробанке также спрогнозировали, что устойчивая инфляция во втором полугодии 2026 года снизится до уровня 4%. В регуляторе подчеркнули, что, начиная с 2027 года и в дальнейшем, годовая инфляция будет находиться на целевом уровне.