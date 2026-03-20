Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году Центробанк России: устойчивая инфляция во второй половине 2026 года составит 4%

Устойчивая инфляция во втором полугодии 2026 года снизится до уровня 4%, сообщила пресс-служба Центробанка по итогам заседание совета директоров. Согласно прогнозу регулятора, начиная с 2027 года и в дальнейшем годовая инфляция будет находиться на целевом уровне.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — говорится в заявлении регулятора.

Кроме того, Совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ключевая ставка может снизиться до 3–4% в ближайшие два года. Отвечая на вопрос о возможности безболезненного для экономики снижения показателя, парламентарий предупредил, что резкое падение даже до 10% может вызвать двузначный рост инфляции.